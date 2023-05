Securfox Ariosto ancora al tappeto in gara 2 Ora dovrà passare da uno spareggio playout

Mestrino fa il capolavoro, Ferrara paga a carissimo prezzo i troppi errori in attacco nella ripresa. E’ un pomeriggio amaro per la Securfox Ariosto Ferrara, che cede 23-25, davanti ad un grande pubblico, ed è costretta ad assistere alla festa delle ragazze di coach Andriolo al suono della sirena. Il primo tempo sarebbe a totale appannaggio di una Securfox, attentissima in difesa e cinica in attacco, particolare menzione per la capitana Soglietti, colpevolmente lasciata libera dalla difesa veneta. Sul +3 (8-5) al 15’ coach Andriolo ferma il tempo nel tentativo di resettare le tossine: la mossa funziona: Pugliese - mvp con 9 reti fra cui la più bella e decisiva del match al 58’ - inizia il proprio show ed aiutata da Stefanelli e Dyulgerova ricuce: al 24’ il contropiede vincente di Dalle Fusine vale il -2 sul 10-8. Due ottimi interventi di Elisa Ferrari e le reti di Soglietti e Tanic (sulla sirena), consentono di chiudere i primi 30’ con un meritato +3 (12-9).

Nella ripresa la gara riparte con il medesimo canovaccio e fa assaporare, sino al 50’, il dolce gusto della vittoria alle locali con la prospettiva di poter chiudere la stagione entro la settimana corrente. Al 52’, sul +1 (19-18), Sormaz perde un pallone ingenuo: ne approfitta Dalle Fusine che segna in contropiede per la prima parità del match. Negli ultimi tre giri di lancette sono Pugliese (con uno straordinario pallonetto sotto fallo) e Stefanelli con una conclusione dai 10 metri a mettere il sigillo conclusivo.