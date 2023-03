Securfox Ariosto in casa contro Padova "Serve un bottino pieno per evitare i playout"

Poche alternative alla vittoria. Per la Securfox non ci sono piani B nel match interno contro una Padova che - forte degli undici risultati positivi in stagione regolare - continua a cullare legittimamente il desiderio di prolungare la stagione con i play off. Al “Pala Boschetto” oggi alle 17.30 Ferrara deve provare, con una grande prestazione, a cancellare la pesante sconfitta esterna in casa della pericolante Mezzocorona. Per farlo, contro una batteria di tiratrici efficaci ed imprevedibili, sarà inderogabilmente necessario stringere i bulloni di una difesa che incassa, di media, 32.5 reti per gara. Carlos Britos parla così alla vigilia: "La sconfitta di Mezzocorona ci ha inevitabilmente complicato la corsa alla salvezza diretta ma non ci ha tolto concentrazione e motivazione. Sappiamo di dover fare, da qui al termine della regular season, almeno un punto in più di Casalgrande per evitare i play out: la nostra rincorsa parte proprio dal match interno contro Padova. Dovrà essere la miglior Ariosto possibile e approfitteremo di queste ore per raccogliere delle energie". Nei giorni scorsi al Pala Boschetto è andato in scena anche un bellissimo derby casalingo tra le due squadre maschili Ariosto inserite nel Girone D regionale, vinto 36-30 dalla squadra B.