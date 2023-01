Securfox Ariosto in trasferta a Cassano Magnago con la novità Sormaz

Il tempo delle prime volte a Cassano Magnago oggi pomeriggio, a caccia di un colpaccio sportivo utile ad effettuare un aggancio in classifica con sorpasso in considerazione del doppio scontro diretto. All’andata l’Ariosto colse al Pala Boschetto la prima vittoria stagionale superando un Cassano ancora in rodaggio con il punteggio di 30-27. Stasera, (ore 18.30, diretta su Eleven Sport), un match nel quale, salvo intoppi, dovrebbe fare il proprio esordio anche la nuova arrivata in casa Securfox: la terzina turca classe 2000 Aysenur Sormaz.

Questo il commento di coach Carlos Britos: "Cassano in casa propria è una compagine particolarmente temibile, che gioca una pallamano corale ed efficace. Per noi si tratta di uno scontro diretto con due punti in palio che potrebbero permetterci di avvicinarci al nostro obiettivo stagionale e, perchè no, provare ad alzare l’asticella. Servirà la miglior versione dell’Ariosto per provare a prenderci una vittoria che ci consentirebbe di migliorare il nostro bilancio esterno in questa stagione. L’arrivo di Sormaz ci completa, dopo la partenza di Radovic, e ci permette di avere più soluzioni e per qualche gara un aumentato tasso di imprevedibilità".