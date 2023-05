Securfox contro Mestrino per salvare la categoria

Un finale di stagione da vivere col fiato sospeso. La Securfox Ariosto Ferrara imbocca l’ultimo rettilineo della stagione con la consapevolezza di dover, senza possibilità di proroga, mostrare i muscoli e completare la stagione con la salvezza e la contestuale permanenza in Serie A1.

Ci si gioca tutto in meno di cinque giorni, gara 1 si è giocata ieri sera a Mestrino, immediato rematch al “Pala Boschetto” previsto per sabato alle 15, eventuale bella a Ferrara domenica sempre al Boschetto alle 18, poichè la Securfox si è classificata in posizione più elevata al termine della stagione regolare.

Questo il commento di coach Carlos Britos: "Mestrino ha migliorato, mese dopo mese, un collettivo profondamente ringiovanito e rinnovato. Gara 1 sarà fondamentale per gli equilibri della Serie: per questa ragione sarà fondamentale non sbagliare l’approccio alla gara ed entrare in partita sin dai primi possessi.

Se siamo in questo play out significa che qualcosa non ha funzionato, ma abbiamo l’occasione di centrare il nostro obiettivo stagionale mettendo sul 40x20 tutto quello per cui abbiamo lavorato sin dallo scorso mese di agosto".

re. fe.