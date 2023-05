Sei medaglie in Romagna per il team del Furinkazan

Grande successo per il team del Furinkazan karate Ferrara, dei maestri Gabriele e Federica Achilli, ai campionati regionali cinture nere Fikta che si sono disputati a Sant’Arcangelo di Romagna e che porta a casa due medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo con tutti gli atleti in gara a podio. Trionfatori del campionato, con un risultato che mancava da diverso tempo, la squadra di kumite seniores maschile di Serie B composta da Francesco Arcigni (capitano), Andrea Pavoni, Emanuele Fava, Leonardo Liggieri e Matteo Bevilacqua - tutti allenati dai coach Stefano Durini e Francesco Arcigni - che si aggiudicano una strepitosa medaglia d’oro battendo tutte le compagini in gara. Campione regionale anche Andrea Pavoni che sale sul gradino più alto del podio nel kumite maschile juniores - 70 chili.

Secondo posto e medaglia d’argento per Leonardo Liggieri nel kumite speranze – 65 chili e Sara Faggioli nel kata individuale juniores B.