Sei vittorie su nove per il team ciociaro

Non è certo una gara di grande tradizione quella tra Spal e Frosinone, che prima della stagione 2016-17 non si erano mai incrociate. Negli ultimi sette anni però biancazzurri e ciociari si sono affrontati frequentemente, lottando spesso e volentieri per gli stessi obiettivi.

Quest’anno le cose vanno diversamente, ma questo è un altro discorso. Il bilancio complessivo dei precedenti è nettamente favorevole al Frosinone, che ha vinto sei partite su nove, mentre la Spal si è imposta tre volte. Curiosamente, il match non è mai terminato in parità. I primi tre incontri sono stati conquistati dai ciociari, che hanno superato la squadra di Semplici due volte su due nella stagione della promozione biancazzurra in serie A e hanno sbancato il Mazza nel massimo campionato due anni dopo. La Spal si è rifatta imponendosi nello scontro diretto dello Stirpe nella stagione 2018-19, mentre lo scorso campionato a Ferrara la squadra di Venturato ha travolto 3-0 i ciociari.