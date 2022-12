Semifinale con Cantù Sede da definire

I risultati di tre gare su quattro della manifestazione che qualifica alle Final Four dell’11 e 12 marzo in una sede ancora da definire, sono i seguenti: Acqua S.Bernardo Cantù-Apu Old Wild West Udine 81-64, Tramec Cento-Gruppo Mascio Treviglio 68-66, Vanoli Cremona-Giorgio Tesi Group Pistoia 80-67.

L’ultimo quarto si terrà giovedì 12 gennaio a Forlì tra Unieuro e Reale Mutua Torino.Gli accoppiamenti delle semifinali saranno Acqua S.Bernardo Cantù-Tramec Cento e la vincente di Forlì-Torino contro la Vanoli Cremona.

UDINE ESONERA BONICIOLLI.

Intanto dopo l’ennesima sconfitta di questa prima parte di stagione nera, l’Apu Udine ha deciso di esonerare Matteo Boniciolli, affidando così la squadra a coach Carlo Finetti, 27 anni, già assistente allenatore dell’Apu nelle ultime tre stagioni. Alberto Martelossi lascerà la panchina di senior assistant coach, al fine di dedicarsi in toto alla direzione tecnica della prima squadra.