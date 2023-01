Semplici in corsa per la Salernitana Clotet richiamato dal Brescia

Sono giorni frenetici per due ex allenatori della Spal, nella fattispecie Leonardo Semplici e Pep Clotet. Il tecnico fiorentino è ad un passo dalla panchina della Salernitana, che gli darebbe la possibilità di rimettersi in pista in serie A ad un anno e quattro mesi di distanza dalla separazione col Cagliari. Dopo aver conquistato il massimo campionato ed aver centrato due salvezze di fila con la Spal, Semplici ha raggiunto l’obiettivo pure alla guida dei rossoblù, che la stagione successiva però lo hanno esonerato dopo appena tre giornate. Era il 14 settembre 2021, e da quel momento non ha più allenato. Aspettando una chiamata dalla serie A, che a quanto pare finalmente è arrivata. Il presidente dei granata Iervolino aveva contattato inizialmente mister D’Aversa, col quale però non è stato trovato l’accordo. Lo stesso vale per Di Francesco, così la scelta pare essere caduta su Semplici, che dovrebbe firmare un contratto fino al termine della stagione. In serie B invece è Clotet è tornato improvvisamente sulla panchina del Brescia. Il tecnico catalano era stato sollevato dall’incarico prima di Natale, sostituito da mister Aglietti. L’ex allenatore del Chievo però è rimasto al proprio posto appena 26 giorni, fino alla sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Sudtirol che ha indotto la dirigenza delle rondinelle a tornare sui propri passi e richiamare Clotet. Pep ora è chiamato a risollevare una squadra di caduta libera, che nelle ultime 14 giornate ha vinto una sola volta, contro la Spal.

s.m.