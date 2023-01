Semplici: "Spal, mercato decisivo"

Leonardo Semplici (foto) è ancora senza panchina. Il tecnico fiorentino è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Cagliari nel settembre 2021 – dopo appena tre giornate dall’inizio del massimo campionato – e da quel momento non è più tornato in pista.

Semplici però resta alla finestra in attesa di un’opportunità, e nel frattempo segue con attenzione sia il campionato di serie A che quello di B.

A partire dalla Spal, della quale ha parlato in un’intervista a Sportitalia: "All’inizio sono state prese decisioni sulla squadra seguendo le indicazioni di Venturato, sono stati scelti calciatori per il suo gioco – sottolinea l’allenatore –. Le cose non hanno funzionato ed è arrivato De Rossi, un nome importantissimo ma alla prima esperienza.

Non è stato semplice per lui arrivare in una squadra con giocatori che non ha scelto: ha cambiato modulo, sta cercando di migliorare le cose ma va aiutato con un mercato mirato e nuovi innesti. In questo senso, considerando la posizione di classifica, operare sul mercato di gennaio per la Spal sarà determinante".