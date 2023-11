Serata speciale al palasport

Sembra ieri quando don Giuseppe Baraldi, con la collaborazione di Gabriele Servidei, suggerì ad un gruppo di ragazzi – assidui frequentatori della parrocchia di San Luca – di far nascere un gruppo sportivo con l’intento di avvicinare e coinvolgere altri giovani in una proposta educativa. Invece sono passati 60 anni, una lunga storia meravigliosa targata Acli San Luca San Giorgio iniziata nel 1963 con un grande protagonista: Alfredo Corallini. Per celebrare la ricorrenza, la società ha realizzato alcune iniziative: un quadrangolare di calcio under 16 svoltosi lo scorso maggio e un incontro di tutti gli ex giocatori che si sono avvicendati in questi 60 anni. A quest’ultima iniziativa – effettuata lo scorso weekend – hanno partecipato un centinaio di persone, ex compagni di squadra che dopo tanto tempo si sono incontrati ricordando i momenti trascorsi insieme. L’evento clou delle celebrazioni però è fissato per domani alle 18 al palasport di Ferrara, dove tutti gli atleti di calcio e pallavolo parteciperanno insieme a familiari, ex atleti e dirigenti. L’evento sarà condotto da Alessandro Sovrani, e dopo il saluto delle autorità (rappresentate dagli assessori Andrea Maggi e Angela Travagli e dai presidenti di Figc e Fipav) saranno chiamate ad una ad una tutte le squadre di calcio e pallavolo per una presentazione. Nel corso della serata saranno presentati i due testimonial: Ruben Buriani e Giorgio Gnani, due ferraresi che si sono distinti in campo nazionale e internazionale.