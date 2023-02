"Servono punti, ma non è un’ultima spiaggia"

Sembra quasi una vigilia tranquilla quella di Spal Como. L’arrivo di Massimo Oddo ha contribuito senz’altro a rasserenare un poco l’ambiente, ma il neo tecnico spallino è consapevole dell’importanza fondamentale dell’appuntamento con i lariani. Senza però parlare di ultima spiaggia. "Non lo è assolutamente, ci mancherebbe – risponde alla domanda sul tema Oddo –. E’ una gara però oggettivamente dal peso importante per tanti motivi: perché c’è stato un cambio di allenatore, perché è uno scontro diretto e perché abbiamo bisogno di punti. Prima li facciamo meglio è. Ma assolutamente non è un’ultima spiaggia". Le condizioni della squadra sono buone, rassicura Oddo: "Sono tutti a disposizione, siamo tanti e dovrò fare delle scelte. Poi finita una gara si torna tutti in discussione, le scelte si fanno di partita in partita, sia sui convocati sia sulla formazione che va in campo dall’inizio. La squadra sta bene fisicamente, è inevitabile che l’aspetto mentale sia importante. Uno spogliatoio di fronte al terzo cambio di allenatore, con un cammino che non è stato esaltante, non può avere un morale alle stelle. Quello passa dai risultati. In questo momento ci vuole concretezza, durante gli allenamenti le risposte della squadra sono state molto positive. Anche io come voi sono molto curioso di vedere oggettivamente come andrà in partita perché subentrano altre componenti, come la tensione".

Mister Longo del Como nei giorni scorsi ha detto di temere la "prima" di Massimo Oddo: "Sono parole scontate che al suo posto avrei potuto dire anche io… Quando c’è un cambio di allenatore sulla carta dovrebbe esserci uno stimolo in più, una reazione, ma non può bastare solo quello, ci vuole anche altro. Il Como è una squadra di buonissimo livello con giocatori importanti in rosa, ma noi non dobbiamo pensare di essere inferiori al Como e a nessun altro". La decisione su chi scenderà in campo sembra già definita alla vigilia: "Ad oggi ho le idee molto chiare su chi scegliere. Mi sono fatto domande in questa settimana ed ho avute risposte sul campo dai giocatori ed in base a quelle ho fatto le mie scelte". Non esclude la complementarietà di Moncini e La Mantia mister Oddo: "Se si hanno due giocatori simili ma molto forti si fanno giocare. Questo non significa che domani giocheranno… E’ vero che ci sono caratteristiche che meglio si possono sposare tra un giocatore e l’altro in generale, ma non vuol dire che due attaccanti che hanno simili attitudini non possano giocare insieme. Sta anche all’allenatore far sì che i movimenti che fanno diventino complementari".

Beatrice Bergamini