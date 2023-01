Settimana decisiva per accogliere Buchel, Festa e Fetfatzidis

Dopo due settimane di trattative incessanti che ufficialmente però hanno soltanto prodotto la cessione di Salvatore Esposito allo Spezia, oggi dovrebbe essere il giorno della prima infornata di acquisti. In realtà, due delle tre operazioni in entrata che la Spal ha sostanzialmente già definito consistono in scambi, una delle modalità più gettonate nel mercato di riparazione. Innanzitutto, quello col Pordenone, pronto ad accogliere Demba Thiam in cambio di Marco Festa. Il portiere classe 1992 ha giocato titolare sabato scorso contro la Virtus Verona mantenendo la porta inviolata (0-0 il punteggio, un mezzo passo falso che ha però consentito alla squadra di Di Carlo di restare tutta sola in vetta alla classifica del girone A di serie C), ma a quanto pare ha già le valigie pronte per cominciare una nuova avventura in biancazzurro. Di fatto Festa – soprattutto dopo la prestazione mostruosa sfoderata da Enrico Alfonso al Granillo – non ha alcuna possibilità di cambiare le gerarchie tra i pali della Spal, ma rappresenta comunque un estremo difensore esperto ed affidabile che in caso di necessità è pronto a dare il proprio contribuito. Arriva con la formula del prestito, la stessa con la quale Thiam passerà al Pordenone, snodo fondamentale della sua carriera. L’altro scambio si sta per concretizzare con l’Ascoli, curiosamente nella settimana che porta allo scontro diretto del Mazza. Il Picchio cederà alla Spal il centrocampista Marcel Buchel, destinato a prendere il posto lasciato da Esposito. In cambio i biancazzurri gireranno all’Ascoli la mezz’ala Federico Proia, nemmeno partito coi compagni per Reggio Calabria e mai entrato in sintonia col mondo spallino. Tutto fatto anche per Giannis Fetfatzidis, che torna in Italia dopo sette anni e mezzo per sposare il progetto biancazzurro. C’è tanta curiosità intorno al trequartista greco classe 1990, al quale mister De Rossi chiederà di aggiungere qualità e personalità ad una squadra che produce troppo poco. La grande incognita è relativa alla sua condizione fisica, considerando che ha giocato un solo spezzone di gara negli ultimi quattro mesi.

s.m.