Settimana negativa per le giovanili 4 Torri Sorride solo la formazione degli Aquilotti

Settimana decisamente negativa per il vivaio Despar 4 Torri, quella appena conclusa. Di sei partite, di cui la metà derby, i granata hanno visto trionfare solamente gli Aquilotti, che rimangono imbattuti nella seconda fase del torneo. I piccoli atleti della Despar centrano così la quarta vittoria in altrettante gare contro la Benedetto Cento C, poi ad Argenta nella categoria Esordienti, dove si sono arresi pur disputando una gara bellissima, con notevoli progressi rispetto alle uscite precedenti. Gli Aquilotti sono ben 8 dei 10 giocatori sul parquet, e i ragazzi dei coach Pasetti e Ruina tengono testa alla corazzata Argenta, vincendo 2 tempi e perdendone uno di misura negli ultimi secondi: termina 14-10 per tempi in favore dei padroni di casa. Sottotono invece la prestazione degli Under 13, che escono sconfitti dalla trasferta a San Pietro in Casale. I più grandi si sono arresi, invece, nei tre derby settimanali. Molto rammarico per il gruppo Under 17 Silver, che lotta nei due impegni in trasferta ma capitola prima con la Vis con il punteggio di 88-82 (in doppia cifra Vertua, Gorobei, Forconi e Pirazzi), e poi con la Scuola Basket 57-49 (Gorobei 11 punti). Cedono il passo alla Vis anche gli Under 19 Silver, 57-77.