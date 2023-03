Sfida di vertice sabato a Trieste per gli Warriors

I Warriors Hockey Ferrara attesi da una delicata partita di vertice. Sabato alle 20.30 trasferta a Trieste per il quarto turno della qualification round. I ragazzi di coach Crivellari dovranno cercare una vittoria che permetterebbe di staccare la formazione giuliana, che in classifica segue di due punti. Nella classifica della qualification round, infatti, dopo tre giornate, in testa c’è il Ferrara Hockey con 21 punti, precedendo proprio il Trieste Edera a 19 punti, prossima avversaria degli estensi. Uno scontro al vertice che appare già decisivo per il primo posto, valido per accedere alla fase successiva finale del campionato di serie A di hockey in linea. "Questa continuità di risultati e di gioco – spiegano i dirigenti estensi – deve convincere i nostri ragazzi che se riescono a mantenere un giusto equilibrio in campo tra tecnica, tattica e concentrazione, nulla gli è precluso".