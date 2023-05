Sfilano le giovanili del Cus al Trevisani

Sarà una festa senza ospiti quella che andrà in scena oggi al Trevisani, dove il Cus saluta la fine della stagione agonistica: Noceto ha comunicato difatti di aver rinunciato alla trasferta consegnando di fatto la vittoria a tavolino ai ferraresi, che chiudono in questo modo al terzo posto, risultato obiettivamente massimo nei pronostici della vigilia. Festa del rugby dalle 10, con impianti invasi dai ragazzi del minirugby di Bologna, Invictus San Pietro ed ovviamente Cus Ferrara. Classico terzo tempo lungo e dj set sino alla sera cui gli appassionati non potranno mancare.