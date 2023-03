Sgaravatto domina a Bologna nella mezza maratona: Milano è il prossimo obiettivo

Andrea Sgaravatto domina alla Bologna Marathon sulla distanza della mezza maratona. L’atleta ferrarese dell’Atletica Casone Noceto si conferma in un buono stato di forma vincendo anche a Bologna, a distanza di una settimana dal primo posto alla 30km della Verdi Marathon. Domenica scorsa alle 8.30 puntuale la partenza da via Indipendenza per il ritorno della 21Km, la tradizionale mezza maratona UnipolMove Run Tune Up si è sviluppata lungo un percorso che ha attraversato il centro di Bologna, proseguendo per il quartiere Navile, sconfinando nel territorio comunale di Castel Maggiore e facendo ritorno con arrivo in piazza Maggiore. Andrea Sgaravatto fin dallo sparo della partenza è rimasto sempre al comando fino all’arrivo in piazza Maggiore, staccando il secondo di ben 6 minuti. La vittoria nella mezza maratona di Bologna, quindi, è andata ad Andrea Sgaravatto (Atl. Casone Noceto) con il tempo 1h09’14’’, davanti a Fulvio Favaron (Triron) 1h15’17’’, mentre terza piazza per Armando Falbo (pod. Pontelungo) in 1h15’31’’. Al termine della gara, Andrea Sgaravatto spiega: "Una gara che ho voluto fare partendo subito forte, riuscendo a comandare e staccare chi mi seguiva. Ho seguito il programma di allenamento e quello previsto per questa gara. Alla fine ho chiuso con un tempo che rappresenta il mio personale migliore. In questo momento mi sento molto bene ed ora proseguiamo con i prossimi obbiettivi, ringrazio il mio allenatore che da mesi mi sta seguendo". Andrea Sgaravatto, con il trasferimento all’Atletica Casone Noceto (Parma), si è affidato al nuovo preparatore ferrarese Mauro Crivellini.

Mario Tosatti