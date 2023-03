Si accendono i motori Ritorna ’Valli e Nebbie’

Si accendono i motori del ‘Valli e Nebbie’. La trentatreesima edizione dell’appuntamento motoristico è stata presentata nella sede del Club Officina Ferrarese organizzatore dell‘evento, con il patrocinio del Comune. Una kermesse che si terrà da venerdì a domenica. Alla presentazione sono intervenuti Riccardo Zavatti, presidente del Club Officina Ferrarese, il sindaco Alan Fabbri, Daniele Garuti, sindaco del Comune di Poggio Renatico, Paola Peruffo, assessore del Comune di Copparo e il colonnello Gian Luca Pannullo della base area di Poggio Renatico. "Si tratta di un bellissimo traguardo – così Zavatti –, frutto di impegno e presenza pluridecennale sul territorio. Abbiamo ottimi riscontri da parte di tutte le amministrazioni comunali che, con grande piacere, collaborarono all’iniziativa. Valli e Nebbie si conferma una grande attrattiva, tant’è che abbiamo dovuto limitare delle auto".

Nel suo intervento il sindaco Fabbri ha sottolineato come "è sempre un piacere presentare quest’appuntamento storico, con molte novità per questa edizione. L’Officina Ferrarese torna a dare prova del suo impegno portando in città meravigliosi esemplari di autentica arte sulle quattro ruote, tra cui la Bugatti, marchio che nasce a Ferrara, Furono i conti Gian Oberto e Olao Gulinelli i primi a credere e finanziare il primo prototipo. Questa storia l’abbiamo inserita anche nella recente pubblicazione per le scuole, dedicata ai grandi personaggi ferraresi. Un modo per diffondere e farli conoscere ai giovanissimi".

Un programma ricco, annunciati 77 equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Venerdì alle 15 con le verifiche tecniche all’hotel Ferrara, alle 16.20 visita a Casa Romei. Sabato dalle 8 alle 9 nuove verifiche tecniche all’hotel Ferrara, a seguire in piazza Castello partenza della prima vettura per le varie tappe lungo il territorio ferrarese. Nell’ordine Tenuta Lodigiani, Codigoro, Lagosanto, Spiaggia Romea, Valle Bertuzzi Oasi naturalistica per aperitivo. Nel Castello di Mesola per il pranzo, nel pomeriggio Delizia Estense Zenzalino, Copparo, arrivo verso le 17 in piazza Castello, alle 20.15 cena di gala. Domenica dalle 9 la partenza, in piazza Ariostea le prove di precisione, poi percorso nella campagna ferrarese, Poggio Renatico, base area di Poggio Renatico, alle 12 sfilata in piazza Trento Trieste, al termine le premiazioni. Mario Tosatti