Si ferma il cammino dell’under 19 Gold 4T

Si interrompe in semifinale il cammino dell’Under 19 Gold della 4 Torri nel Trofeo Emilia-Romagna di categoria. Il gruppo guidato da Villani, Tani e Marianti Spadoni non riesce nel tentativo di ottenere il secondo successo dopo aver vinto il campionato U19 Silver lo scorso anno. I granata, superati nel doppio confronto con qualche brivido i bolognesi dell’Happy Basket, se la sono vista con l’A.I.C.S. Forlì, formazione incontrata durante le regular season e sconfitta entrambe le volte dalla Despar. Nella semifinale in Romagna i ferraresi pagano le brutte percentuali e sono costretti ad arrendersi 62-56. L’obbligo per i ragazzi di Villani per Gara 2 è ribaltare lo svantaggio di 6 punti, ma alla fine arriva un successo che non basta, 57-55.