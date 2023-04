Si ferma Maistro, la Spal incrocia le dita

Alle buone notizie che riguardano la difesa, fa da contraltare una piuttosto preoccupante che coinvolge uno dei giocatori biancazzurri più talentuosi. Maistro infatti si è allenato a parte a causa di un risentimento all’adduttore sinistro. Non dovrebbe trattarsi di un problema muscolare particolarmente grave, ma in questi casi è meglio non correre rischi inutili. Le condizioni del centrocampista di Porto Tolle saranno quindi monitorate giorno per giorno, e soltanto alla vigilia della gara col Perugia probabilmente verrà presa una decisione definitiva sul suo eventuale utilizzo. Se Maistro non dovesse farcela, in organico non sono presenti giocatori con le stesse caratteristiche. Possibile che una maglia possa finire sulle spalle di Zanellato (favorito su Murgia), ma è evidente che mister Oddo continui a sperare nel recupero del numero 37, autore di una splendida doppietta nell’ultimo turno casalingo contro il Brescia.

Per una questione di equilibrio invece Nainggolan dovrebbe restare sulla trequarti, alle spalle di La Mantia e Moncini. Si sono allenati regolarmente Tripaldelli e Murgia, che il 25 aprile hanno usufruito di un permesso speciale in seguito alla nascita delle rispettive figlie.

Regolarmente in gruppo anche Prati, che dopo aver risposto alla convocazione della Nazionale italiana under 20 è pronto a riprendersi il posto nella cabina di regia della Spal, con Contiliano al proprio fianco. Dicevamo delle notizie confortanti che arrivano dalla retroguardia, che col Perugia sarà orfana del proprio leader Meccariello (squalificato per somma di ammonizioni). Se Dalle Mura occuperà sicuramente il posto di centrale di sinistra, restava una grande incognita sul suo partner. A questo punto invece Arena appare il grande favorito, perché dopo aver risolto il problema muscolare che lo aveva costretto a chiedere il cambio nel derby col Modena il centrale pugliese è tornato ad allenarsi a pieno regime in gruppo.

Arena quindi dovrebbe farcela: in caso contrario, spazio ad uno tra Peda e Varnier. Quest’ultimo ormai ha completato il lungo percorso di recupero dopo l’infortunio rimediato due mesi fa a Marassi contro il Genoa e può rappresentare una risorsa preziosa per il rush finale. Sulla fascia sinistra della difesa si profila un ballottaggio tra Celia e Tripaldelli.

Quest’ultimo – dopo quattro panchine consecutive – ha disputato una buona partita a Modena rilanciando le proprie quotazioni.

Celia invece ha pagato la prestazione negativa col Brescia, ma in generale ha offerto maggiori garanzie rispetto a compagno di reparto.

Per Oddo sarà una decisione importante, perché su quella fascia agirà Casasola, forse il giocatore più pericoloso del Grifo.

Stefano Manfredini