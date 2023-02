Si muove l’amministrazione per salvare il Kleb

L’ennesima giornata campale in casa Kleb Basket, il cui futuro rimane ancora in bilico, anche se la bella notizia è che la squadra alla volta di sabato partirà per la Puglia e disputerà regolarmente la partita contro Nardò. Una schiarita che è arrivata nel pomeriggio, dopo una mattinata frenetica in cui tutto lasciava presagire al triste epilogo: il presidente Miozzi aveva infatti convocato per la giornata di oggi una conferenza stampa nella quale, molto probabilmente, si sarebbe ufficializzata la chiusura anticipata della stagione. Le buone notizie sono arrivate poi nel primo pomeriggio grazie all’intervento dell’amministrazione comunale che, domani mattina, avrà un incontro chiave con un imprenditore del territorio con l’obiettivo di reperire le risorse necessarie a terminare il campionato. "Aspettiamo con fiducia l’esito di questo incontro – dichiarava ieri Miozzi –, la squadra intanto va a Nardò ma la situazione resta critica, sono in contatto giornaliero con l’assessore Maggi e l’amministrazione si sta muovendo a 360 gradi per darci una mano. Da dicembre in poi mi è crollato il mondo addosso, alcuni sponsor si sono volatilizzati ma il responsabile sono io".

E Tassi Group, che fine ha fatto? "Quello che doveva fare, Giuseppe Tassi lo ha fatto – è ancora il patron biancazzurro a parlare –, il suo contratto di sponsorizzazione lo ha onorato fino all’ultimo centesimo. Forse sono io che non sono riuscito a creare in lui quell’entusiasmo che avrebbe potuto spingerlo a fare qualcosa in più. C’è da dire che il 70% del denaro che abbiamo avuto da lui ho dovuto utilizzarlo per saldare i debiti provenienti dalle gestioni precedenti. Tanti altri sponsor, invece, mi avevano fatto promesse poi non mantenute, nelle ultime settimane alcuni imprenditori dell’argentano mi hanno aiutato ma purtroppo non hanno i numeri per contribuire fino in fondo.

L’ho sempre dichiarato, senza gli sponsor da solo non sarei andato da nessuna parte, per questo ringrazio ancora il Comune che sta provando a darci una mano". Poi, una constatazione sofferta ma sincera, che rende l’idea della gravità della situazione: "La cosa da fare era quella di far fallire la società a settembre e non partire nemmeno con la stagione – chiosa Miozzi –, io mi sono preso la responsabilità di andare avanti e ad ora posso dire che non sto riuscendo nell’intento di dare un futuro al Kleb Basket. Vediamo se grazie al supporto del sindaco Fabbri e dell’assessore Maggi riusciamo a trovare le risorse necessarie per finire la stagione, da solo non vado da nessuna parte". Insomma, la sensazione è che ci si stia prendendo un po’ di tempo per tentare di sbrogliare la matassa e trovare qualche aiuto, e in questo senso i prossimi giorni saranno decisivi. Nel frattempo, la squadra sabato partirà per Nardò.

Jacopo Cavallini