Si profila il rientro in porta di Alfonso Tocca a Fetfatzidis

Mister Oddo sfoglia la margherita alla ricerca della soluzione tattica ideale per affrontare il Cittadella e più in generale per il prosieguo della stagione. Considerando che coi granata la Spal deve assolutamente vincere, è prevedibile il ritorno alle due punte con La Mantia e Moncini in campo dal primo minuto. Magari con Fetfatzidis alle loro spalle, se il greco dimostrerà di aver recuperato bene dal turno infrasettimanale. Senza l’infortunato Nainggolan toccherà a lui dare qualità e personalità ad una squadra che ritroverà Alfonso tra i pali. Infine, resta un’incognita l’assetto della difesa: sarà confermata la linea a quattro o si tornerà ai tre centrali?

ARBITRO. La gara del Mazza contro il Cittadella sarà diretta da Simone Sozza della sezione di Seregno, con cui la Spal ha un bilancio decisamente favorevole. Sono sei gli incroci complessivi dei biancazzurri col fischietto lombardo, con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. La scorsa stagione Sozza arbitrò Crotone-Spal 1-2 e Alessandria Spal 2-2. Una curiosità: Sozza diresse Spal-Cittadella 1-0 (gol di Floccari) nella stagione 2020-21, nel giorno del debutto di mister Rastelli sulla panchina biancazzurra. Gli assistenti saranno Capaldo e D’Ascanio, il quarto uomo Emmanuele, il Var Abbattista e l’Avar Maccadino.

SETTORE GIOVANILE. È un turno di campionato Primavera 2 molto importante per la Spal che oggi alle 15 fa visita al Monza in uno scontro diretto molto importante per la zona playoff. Già, perché nell’ultimo turno i brianzoli hanno superato la squadra di Grieco insediandosi in terza posizione. La classifica però è cortissima, quindi con una vittoria si compirebbe il contro-sorpasso. L’under 18 di mister Pedriali invece è attesa dalla sfida sul campo del Venezia domani alle 11,30. L’under 17 di mister Pensalfini sarà l’unica a giocare al Gibì Fabbri, domani alle 15 contro l’Hellas Verona. Infine, doppio impegno in casa dell’Inter per under 16 e under 15, alle 14,30 e alle 14.