Siligardi è il migliore, Tripaldelli convincente

DEL FAVERO 6. Pochissimo lavoro da fare, ben sbrigato con l’eccezione di un rinvio di piedi pericoloso.

FIORDALISO 6. Scelto a sorpresa da Di Carlo per Iglio, gioca, nel primo tempo soprattutto e in assoluto, la sua miglior partita da quando è arrivato a Ferrara. Un gol annullato, molte discese offensive sino alla rete di Antenucci, e finalmente nessuno svarione difensivo.

PEDA 6. Pucciarelli lo tunnelleggia in avvio. Il polacco però non si smonta e gioca una gara sufficiente.

ARENA 6,5. Lui fa anche meglio, riuscendo in pratica a cancellare il lunghissimo Sylla dal campo. Solo una volta si fa saltare e il pesarese insacca, ma con un fallo e la rete viene annullata. Gioca in pratica da stopper sul centravanti e su un corner pro Spal va anche vicino al gol di testa.

TRIPALDELLI 6,5. Bravo sia nel difendere che nel proporsi, dà seguito alle buone prestazioni di precampionato ed è tra i migliori. Deve rimanere umile, ma pare sulla strada giusta.

PARRAVICINI 6. Gioca da interno più conservativo rispetto a Maistro e senza grandi acuti tiene bene il campo.

CARRARO 6. Buon primo tempo. Il ritmo è quello, al trotto quando non al passo, ma la regia è solerte e attenta. Nella ripresa si preoccupa soprattutto di schermare la difesa e cala un po’.

MAISTRO 6. Tarda a entrare in partita, quindi tenta tre tiri: uno impegna il portiere e due sono ribattuti. Non in gran serata, sufficienza di stima.

SILIGARDI 7. Per prestazione è il migliore della Spal. Lega il gioco tra centrocampo e attacco proponendosi all’indietro, mette belle palle col sinistro che si ritrova, batte i piazzati e infine trova l’assist per la rete della vittoria. Bel giocatore.

ANTENUCCI 7. Lui invece è il migliore per incisività. Due occasioni, una paratona di Neri e un gol di testa in anticipo con l’aiuto della deviazione di Tonucci. Il Buitre è tornato a casa…

SITS 6. L’altra sorpresa di serata è il centravanti del Parma all’ala sinistra per Orfei. Cerca di adattarsi, due o tre cose discrete le fa, altre meno. Con la Vis tutta dietro deve partire da fermo e fatica a lanciare la sua progressione. Poi esce per infortunio.

ORFEI 6. Entra a freddo per Sits, rischia sui primi due palloni ma conferma corsa e "tigna" e si rende molto utile nel sofferto finale mandando anche in porta Rabbi in contropiede. Verrà buono.

CONTILIANO 6. Recupero in tempo record e prova già di spessore.

COLLODEL 6. Entra per dare consistenza al centrocampo. Bella falcata.

RABBI 6. Un tiro e una penetrazione, anche lui dà una mano negli ultimi 20’.

VALENTINI 6. E’ ancora indietro ma aiuta il bunker a respingere la Vis.

Mauro Malaguti