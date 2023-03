Smith, è un arrivederci: "Vorrei tornare qui"

A distanza di quasi dieci giorni dall’annuncio del ritiro dal campionato di A2, quasi tutti gli ex giocatori del Kleb hanno trovato un’altra sistemazione nella seconda serie. Tra di loro non c’è Andrew Smith, che ha avuto sirene anche dalla Serie A ma è tuttora senza squadra dopo l’esperienza in maglia Tassi Group. Il lungo americano, il cui passaporto lettone potrebbe tornargli utile la prossima stagione anche in caso di ipotetica chiamata da una formazione di B1, ha usato parole al miele per Ferrara nonostante il triste epilogo della rinuncia al campionato. Andrew, parliamo di questi ultimi giorni. E’ già riuscito ad assorbire il colpo?

"E’ stato un modo molto brutto non solo per concludere una stagione, ma anche per concludere un’era del basket in una grande città come Ferrara. È stata dura per me, dato che sono un free agent e non sono ancora stato in grado di ricominciare con una nuova squadra".

L’impressione è che il gruppo remasse in un’unica direzione, e certamente non si meritava un finale del genere.

"Eravamo un gruppo di ragazzi che andavano tutti d’accordo, si era creata una famiglia. Stavamo combattendo insieme ogni partita ed eravamo in corsa per un possibile posto ai playoff nonostante avessimo il budget più basso. Fa male veder sfumare tutto così, questo gruppo non si è mai arreso e ha sempre continuato a spingere e lavorare". Cosa ha rappresentato per lei questa esperienza a Ferrara? "Fino alla cancellazione della squadra la mia esperienza è stata fantastica dentro e fuori dal campo. Il mio primo anno in Italia stava andando alla grande e devo dire che Ferrara è stato il posto in cui sono stato meglio finora. Ricorderò sempre i miei compagni e lo staff perché eravamo come una famiglia. Ricorderò una squadra che ha affrontato tutti i tipi di alti e bassi e ha dato il massimo per la città". Quali ricordi si porterà dietro degli ultimi mesi?

"Le tre grandi vittorie casalinghe contro Cento, Forlì e Bologna. Ma anche la vittoria in trasferta sul campo di Nardò con la quale purtroppo abbiamo concluso la nostra esperienza con questa maglia".

Potremmo vederla giocare in futuro in Italia, magari ancora con la maglia di Ferrara?

"Innanzitutto sono molto felice di vedere che i miei compagni di squadra sono stati in grado di andare avanti velocemente e unirsi a nuovi club, dimostra la qualità di ciò che eravamo come squadra. Io sto ancora aspettando di finalizzare un accordo. Tante squadre hanno mostrato il loro interesse sia dall’Italia che dall’estero, ma rimango in attesa perché voglio fare la mossa giusta per il futuro della mia carriera. Io e mia moglie adoriamo l’Italia e ci piacerebbe restare qui la prossima stagione".

VALENTE A RIETI IN B. Il giovane pivot Samuele Valente, nelle ultime ore seguito anche dalla 2G Quisisana in C Gold, ha invece firmato in Serie B con la Real Sebastiani Rieti, formazione allenata da Sandro Dell’Agnello.

