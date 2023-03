Smith in città: si allena con la 2G

Mentre dietro le quinte si continua a lavorare per dare un futuro al basket di vertice cittadino, c’è un ex giocatore del Kleb che è tuttora a Ferrara in attesa di trovare una nuova sistemazione fino a fine stagione. Stiamo parlando di Andrew Smith (foto), lungo americano con passaporto lettone che nelle ultime settimane si sta allenando con la 2G Quisisana di coach Marco Castaldi, formazione quinta in classifica nel girone emiliano-romagnolo di C Gold che domenica giocherà a Fidenza. Smith si è affezionato molto alla nostra città, spinto anche dalla moglie che vorrebbe a tutti i costi restare in Italia, e dopo i sondaggi di Pesaro e Treviso in A1 ha ricevuto offerte dalla Spagna, dalla Turchia e addirittura da Dubai. La sua destinazione più probabile, quando riaprirà la finestra di mercato per i professionisti, sembrerebbe essere diventata Scafati, che dopo l’infortunio di Pinkins è alla ricerca di un lungo per chiudere la stagione. Ma attenzione al retroscena: venuto a conoscenza del desiderio di Smith di rimanere in Italia (e in particolare a Ferrara), nei giorni scorsi il ds della Duegi Andrea Pulidori aveva provato a sondare il terreno col ragazzo per un eventuale ingaggio in C Gold fino a fine campionato, con la possibilità di allungare il matrimonio in caso di acquisizione di un titolo di B1 in estate, sfruttando appunto la società del patron Cattani. Alla fine, per questioni di tempistiche non se n’è fatto nulla (il mercato in C Gold è chiuso e non riaprirà più) ma un pensierino è stato fatto anche in ottica futura, perché con la riforma dei campionati Smith potrebbe occupare lo slot da comunitario nella prossima B1. A questo punto chissà che non se ne riparli in estate, logicamente sempre nel caso in cui Ferrara riuscisse a ripartire dal terzo campionato nazionale, perché in caso di B Interregionale allora cambierebbe tutto.

j.c.