Smith, oggi il verdetto. La Tassi Group spera

Nella giornata di oggi la Tassi Group saprà se domenica contro Ravenna potrà contare o meno su Andrew Smith, squalificato dal giudice sportivo per il ripetuto e ironico applauso rivolto al pubblico centese dopo l’espulsione per doppio fallo tecnico nel finale del derby con la Tramec.

Il ricorso presentato dal Kleb per far sì di annullare il provvedimento, non commutabile in multa dal momento che Smith era già stato espulso nella gara con la Fortitudo, sarà esaminato alle 12 e solo dopo l’esito del reclamo coach Leka capirà se preparare il delicatissimo incrocio contro Ravenna con o senza il suo lungo americano.

Inutile dire che un’eventuale assenza di Smith cambierebbe di molto i piani della Tassi Group, che dovrebbe ripensare totalmente il piano di gioco senza il suo totem, l’uomo più fisico e verticale del roster biancazzurro, certamente non nel suo momento migliore, ma comunque fondamentale per il gioco interno di Ferrara.

Ipotizzando che il ricorso venga respinto, e che Smith non possa prendere parte alla gara con Ravenna, ecco che il Kleb dovrà chiedere gli straordinari a capitan Luca Campani, mvp del derby con una "doppia doppia" da 24 punti e 10 rimbalzi: oltre al buon momento al tiro da fuori, arma in più del centro ex Torino e Trieste, il capitano sarà chiamato a fare a sportellate in area contro il possente lungo americano Lewis, e una mano dovrà dargliela pure Mihajlo Jerkovic, anonimo con Cento ma reduce da una buonissima prova offensiva nell’ultima gara casalinga contro Rimini.

L’attacco di Ferrara potrebbe giocoforza diventare più perimetrale senza Smith, e un’altra opzione da percorrere sarà quella di Amici, che spalle a canestro in post basso potrebbe diventare un’arma importante a partita in corso.

Al momento rimangono soltanto ipotesi, ma fra poche ore capiremo se la Tassi Group sarà costretta a ripensare in parte il suo piano tattico.

PREVENDITA E COREOGRAFIE.

La società ha organizzato una coreografia per rendere ancora più calda e colorata la Giuseppe Bondi Arena in un match così importante nella corsa salvezza del Kleb.

Domenica verranno infatti distribuite 2mila bandierine bianche e azzurre che il pubblico potrà sventolare durante la partita contro l’OraSì.

Per ciò che riguarda la prevendita, biglietteria aperta domani dalle 15 alle 18.30, sabato dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Gli atleti tesserati per i settori giovanili delle società invitate nonché gli alunni delle scuole elementari e medie avranno il biglietto al prezzo agevolato di € 1,00 e genitoriaccompagnatori a € 9,00 in curva e gradinata.

Jacopo Cavallini