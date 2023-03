Smith si accasa in Repubblica Ceca

Sarà Brno la prossima tappa della carriera di Andrew Smith (foto), lungo americano visto al Kleb fino ad un mesetto fa e ancora in cerca di sistemazione dopo la sparizione della società estense. La formazione della Repubblica Ceca è al primo posto nel massimo campionato nazionale nonostante la sconfitta di un paio di giorni fa con i rivali di Nymburk. Per Smith, dopo gli abboccamenti con Pesaro e Scafati e diverse offerte dall’estero, la possibilità di terminare la stagione giocandosi un trofeo prima di capire in estate se tornare in Italia, dove il giocatore e la moglie hanno espresso più volte di voler rimanere. Nel frattempo, lo scontro salvezza tra Npc Rieti e Stella Azzurra Roma ha visto prevalere i reatini col punteggio di 83-71, anche grazie all’ottima prova dell’ex biancazzurro Maurizio Tassone, autore di 10 punti col 100% dal campo. Opaca, invece, la prestazione di Campani.