Soddisfazioni in casa cussina Mazzanti e Pasti si qualificano agli Assoluti di Riccione

Grosse soddisfazioni per il Cus Ferrara nuoto ai Campionati italiani giovanili in programma allo stadio del nuoto di Riccione, manifestazione valida come selezione per la nazionale di categoria che ha visto impegnate quasi 300 società della penisola.

Le ragazze del Cus Ilaria Mazzanti, Anastasia Pasti, Agata Grandi, Emma Gualandi e Matilda Tagliatti, all’esordio in una manifestazione del genere, si sono confrontate con le migliori atlete a livello italiano mitigando emozione e sfoderando prestazioni di livello assoluto.

A far brillare i colori del Cus Nuoto sono state Ilaria Mazzanti e Anastasia Pasti, che nella gara dei 50 Farfalla conquistano il primo e il terzo gradino del podio.

Ilaria Mazzanti poi compie un capolavoro nella gara dei 100 Farfalla dove si aggiudica la medaglia d’oro conducendo la gara in testa dalla prima all’ultima bracciata. Entrambe si sono qualificate per i Campionati Italiani di Nuoto che si terranno sempre a Riccione dal 13 al 17 aprile.

Poi, Matilda Tagliatti si conferma tra le migliori 20 atlete italiane sia nei 100 che nei 200 Rana, Agata Grandi nonostante il proprio personale nella gara dei 100 Delfino chiude in decima posizione, mentre Emma Gualandi reduce da un infortunio alla spalla conferma i tempi di qualificazione.

Il responsabile di sezione Alessandro Scalambra ricorda come i risultati del Cus Ferrara Nuoto siano sempre più straordinari. "E’ un piacere enorme vedere l’entusiasmo degli atleti che quotidianamente si allenano per questa società e per questa squadra – dice Scalambra –. Attendiamo i risultati del gruppo maschile seguito dal tecnico federale Simone Vallieri, con la speranza che possano eguagliare le compagne di squadra".