CLASSE: Baldassarri, Okonkwo, Cappello, Andreani, Licka, De Oliveira, Centofanti (39’ st Ercolani), Merciari, Tavolieri (26’ st Frisari), Fogli (42’ st Pirazzoli), Maretti (29’ st Santucci). A disposizione: Stella, Ferrari, Polidori, Gordini, Stefani. All.: Succi.

MASI-VOGHIERA: Campi, Sarto, F. Franceschini, Molossi, Catozzo, Quarella (30’ st Lolli), De Angelis (42’ st S. Franceschini), Fregnani, Vallesani (1’ st Castelli), Vanzini (29’ pt Saugo), Cazzadore. A disposizione: Battara, Mangherini, Zaffi. All.: Rambaldi.

Arbitro: Lelli di Cesena.

Rete: 16’ pt Cappello (C).

Note: ammoniti: Fogli (C), Frisari (C), Cazzadore (M).

Vittoria casalinga per il Classe contro il Masi Torello Voghiera. Tre punti fondamentali per i locali in ottica salvezza, in particolare per cercare di abbandonare quella che per adesso sarebbe la zona play-out. Momento positivo per il Classe, con la vittoria di ieri sono tre consecutive. Partita molto intensa con due squadre molto fisiche che non si sono certo limitate. Nella prima frazione le redini del gioco sono del Classe. Il vantaggio arriva dopo 16’ dal fischio d’inizio del direttore di gara. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Merciari si sviluppa una mischia in area che viene risolta da una conclusione al volo di Cappello che manda la palla oltre la linea di porta. Gli ospiti tentano la reazione, ma il Classe rimane alto e tiene il pericolo lontano dalla propria area. Da segnalare una velleitaria conclusione di Vanzini. Termina quindi la prima frazione con il vantaggio di misura locale. Nella ripresa entrambi gli allenatori cercano di mischiare un po’ le pedine in campo. Il Masi Torello si porta con maggiore frequenza nella metà campo avversaria, ma non riesce a concretizzare ed inoltre si espone ad azioni di contropiede del Classe in più occasioni. Nessuna di queste, da ambo le parti, porta ad un’ ulteriore variazione di risultato fino al triplice fischio del direttore di gara. Il Masi Torello, nonostante la sconfitta, per adesso rimane nella parte centrale della classifica.