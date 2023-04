Solo un pari casalingo contro l’Albinoleffe Primavera raggiunta dal Venezia al terzo posto

Nel campionato Primavera 2, la Spal non va oltre il pareggio casalingo con l’Albinoleffe e viene agganciata al terzo posto in classifica dal Venezia. Gli arancioneroverdi piegano la Reggiana e raggiungono la squadra di Grieco a quota 55 punti. Per fortuna il Monza perde in casa contro la capolista Genoa e scivola in quinta posizione a -3. Per i biancazzurri ora l’obiettivo principale è conservare il terzo posto, perché il Parma – vittorioso per 1-0 contro il Brescia – si è portato a +5 e a tre giornate dalla fine della regular season diventa difficile da superare. Al centro sportivo Gibì Fabbri finisce 1-1 con vantaggio dell’Albinoleffe nel primo tempo con Di Carlo e pareggio della Spal nella ripresa con Rao (entrato da 15 minuti al posto di Meneghini). Nel finale poi i biancazzurri hanno una grande occasione per vincere, ma il portiere ospite si supera respingendo la conclusione del nuovo entrato Carrozzo. Sabato prossimo – nella terzultima giornata di campionato – la Spal ospiterà il Venezia in un vero e proprio scontro diretto per il terzo posto.