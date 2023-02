"Sono mancati aggressività e atteggiamento"

Seconda sconfitta in fila per la Tramec, notizia che a queste latitudini non si era più abituati a sentire da un pezzo. Questa è la realtà, ma non è nemmeno un dramma, considerato che all’andata capitò lo stesso – doppio ko in fila Nardò-Forlì – salvo poi inanellare una serie di vittorie una dopo l’altra. "Forlì ha avuto più voglia di noi e ha meritato la vittoria, è stata sempre avanti ed è rimasta lucida nei momenti in cui abbiamo provato a rientrare nel match. Rispetto a Nardò, abbiamo giocato una gara un po’ più seria, e tenere Forlì sotto i 70 punti credo sia qualcosa da cui dover ripartire, ma allo stesso tempo è giusto riconoscere che ci è mancato l’atteggiamento per affrontare queste partite – commenta coach Mecacci nel post-gara –. Avevamo bisogno di fare canestro e non l’abbiamo mai fatto, nonostante tanti tiri aperti e ben costruiti, e poi ci è mancata aggressività: Forlì è sempre arrivata prima di noi sui palloni vaganti". Ora due settimane di pausa, poi la trasferta di San Severo, il 5 marzo. "Adesso c’è da stare uniti, più che mai: il fatto di slittare il match con Pistoia ci può essere d’aiuto per riposare e resettare, perché ce n’è davvero bisogno: abbiamo spremuto gran parte delle nostre energie in questo ultimo periodo. Ora prepariamo con calma la sfida che ci aspetta tra due settimane, poi avremo una prestigiosa Coppa Italia da giocare, prima dello sprint finale in campionato. Oggi non serve porre l’obbiettivo troppo in là, ma ritrovare consapevolezza di ciò che è stato fatto fino ad ora".