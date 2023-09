Sorpresa Torres, battuta la Carrarese. Sardi lanciatissimi

Lo scontro al vertice tra Torres e Carrarese ha concluso la quarta giornata del girone B di serie C con una grande sorpresa, perché la squadra di Sassari ha messo al tappeto i toscani con un secco 2-0 e ora guida solitaria la classifica. Peraltro a punteggio pieno, perché la Torres ha fatto bottino pieno quattro volte su quattro, contro Recanatese, Rimini, Olbia e Carrarese, quest’ultima uscita ridimensionata dal big match. A -2 dalla capolista troviamo il Pescara, che sbancando Sestri Levante di misura (1-2) ha conquistato la terza vittoria in quattro incontri, con la squadra di Zeman che finora si è dovuta accontentare del pareggio soltanto sul campo del Perugia. Terzo posto per la Carrarese, della quale abbiamo già parlato, seguita dalla Lucchese. I rossoneri – prossimi avversari della Spal – sono stati fermati sullo 0-0 in casa dall’ostico Gubbio, ma il bilancio della squadra di Gorgone è da considerarsi più che mai soddisfacente se si considera che ha ottenuto due vittorie e altrettanti pareggi risultando quindi ancora imbattuta. C’era grande curiosità per vedere all’opera il Perugia dopo il colpaccio di Ferrara. Ebbene, il Grifo ha rischiato la figuraccia davanti al proprio pubblico, raggiungendo il pareggio (1-1 il risultato finale) contro il Pontedera soltanto nel finale. A braccetto col Perugia a quota 6 punti – ma con una gara da recuperare, proprio contro la Spal – troviamo il Cesena, che secondo molti addetti ai lavori è il principale candidato alla promozione diretta (assieme ad Antenucci e compagni). Dopo il ko di Olbia al debutto, i romagnoli hanno iniziato a correre forte, e nell’ultimo turno hanno travolto 4-0 l’Ancona.

