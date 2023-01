Sorride solo la Portuense, con la cura Del Mastio

E’ stata una giornata avara di soddisfazioni per le ferraresi di Promozione, l’unica eccezione è la Portuense, che ha calato il tris sullo Sparta, formazione ravennate che aveva vinto all’andata a Castelbolognese. E’ stata una prova di carattere, nella quale sono emerse le doti temperamentali e le qualità dei nuovi acquisti. Non dimentichiamo che i rossoneri hanno giocato quasi tutto il secondo tempo in dieci per l’espulsione di Telloli. Ed è la terza vittoria consecutiva, in precedenza aveva vinto con due delle big quali il Reno dell’ex Filippi e il Solarolo, rispettivamente quarta e seconda in classifica. Tra i protagonisti Nicolas Laghi, un attaccante cresciuto nel settore giovanile della Spal e del Sassuolo, oltre a un paio di stagioni nel Chiasso. Il suo primo gol in maglia rossonera è stato condito da un abbraccio con mister Del Mastio (in foto col patron Cavallari), un abbraccio nel quale c’era dentro la voglia di ripartire dopo anni difficili, contrassegnati da infortuni. "Il mister mi sta aiutando molto – racconta Nicolas Laghi – A Portomaggiore ho trovato un ambiente accogliente, dove posso esprimermi e ritrovare la gioia di giocare al calcio che avevo perduto tra i professionisti. A Portomaggiore ho trovato una squadra trasformata dall’arrivo di Del Mastio: fa la differenza, oltre all’approccio, un gruppo unito e all’apporto dei giocatori nuovi. Per quanto mi riguarda, sono stato fermo parecchi mesi, pian piano sto tornando a esprimermi sui miei livelli, ho bisogno di ancora un po’ di tempo". Come si trova con il compagno di reparto e capo cannoniere della squadra, Edoardo Pierfederici? "Ha qualità di categoria superiore, se avrà costanza voglia di arrivare, potrà andare lontano". Perché ha scelto Portomaggiore? "Ho sposato il progetto che mi ha sottoposto Antonio Cavallari e ho scelto bene: mi sto divertendo molto". Delusioni dalle due ferraresi del girone C, X Martiri e Casumaro, sconfitte rispettivamente dal Castelnuovo e dalla capolista Zola Predosa; poca gloria anche per il Mesola a Massa Lombarda e per l’Argentana in casa con il Solarolo.