Spal, 80 partite saltate per febbre o infortuni

Il girone di andata è ormai giunto al capolinea, ma l’infermeria della Spal non accenna a svuotarsi. I lungodegenti torneranno progressivamente a disposizione a partire da gennaio (il primo a rientrare in gruppo dovrebbe essere Dalmonte), ma a causa di stiramenti, risentimenti muscolare, acciacchi di vario genere e influenze ogni partita mister Colucci è costretto a fare la conta dei giocatori abili e arruolati. Sabato scorso Antenucci – che nelle prime 16 giornate era stato l’unico tra i biancazzurri ad essere sempre sceso in campo – è rimasto fuori a causa di un affaticamento, mentre Puletto era a letto con l’influenza. A quanto pare invece Peda è sceso in campo con la febbre, mentre Maistro e Parravicini erano in panchina soltanto per onor di firma, ma di fatto indisponibili. Così come Contiliano, che si sta faticosamente riprendendo dalla malattia che lo ha colpito qualche settimana fa. Senza tenere conto degli atleti che sono andati in panchina malconci, il numero delle gare saltate per infortunio o influenza dai giocatori della Spal è enorme. Addirittura oltre 80 dall’inizio del campionato! Non si tratta di un alibi per i biancazzurri, che anche quando erano al completo non hanno brillato, ma dover rinunciare contemporaneamente a Dalmonte, Siligardi, Sits e Antenucci di certo non ha facilitato il compito di Colucci che con la Virtus Entella ha dovuto fare di necessità virtù schierando un tridente inedito, per non dire improvvisato. Per fortuna il capitano dovrebbe tornare presto a disposizione (magari già sabato prossimo col Pineto), perché la sua assenza in un momento del genere pesa anche in termini di personalità. Se per Ante7 e Puletto si è trattato del primo forfait, la lista degli atleti che hanno trascorso almeno una settimana in infermeria è lunghissima. Il primatista – suo malgrado – naturalmente è Sits che ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio alla prima giornata saltando finora ben 16 gare di campionato. Ha raggiunto quota 10 partite ai box Dalmonte, seguito a ruota a nove da Siligardi: dovevano essere due punti fermi del tridente biancazzurro, ma di fatto la loro stagione non è nemmeno iniziata.

Sono nove pure le partite saltate per infortunio da Arena, mentre Iglio è indisponibile da sette turni: anche per loro il rientro è ancora lontano, soprattutto per il difensore centrale. Contiliano è stato bersagliato dalla sfortuna, con una serie di acciacchi che gli hanno sempre impedito di raggiungere la forma ideale, ma hanno saltato diverse gare pure i vari Maistro, Peda, Carraro, Fiordaliso, Rabbi, Rosafio, Orfei e Tripaldelli. Una squadra intera dentro e fuori dall’infermeria per tutto il girone di andata, con oltre 80 incontri saltati per infortunio in sole 17 giornate. Se non è un record, poco ci manca.