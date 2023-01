Spal a Cagliari con la ricetta per stupire ancora

di Stefano Manfredini

Da qualche giorno a Ferrara si parla solo di Nainggolan, ma il campionato di serie B prosegue senza soluzione di continuità. Anzi, il calendario propone un anticipo tra i più affascinanti e complicati in assoluto sul campo del Cagliari. Se in casa la Spal non vince da una vita (l’ultimo successo al Mazza è arrivato oltre tre mesi fa contro il Cosenza), in trasferta Dickmann e compagni sono reduci da due vittorie a dir poco clamorose.

Nessuno tra i tifosi e gli addetti ai lavori avrebbe infatti pronosticato i colpacci dei biancazzurri al Tardini contro il Parma e al Granillo contro la Reggina. Sono state gare impostate in maniera simile da mister De Rossi, che puntando forte sulla solidità difensiva e sullo spirito di sacrificio dei propri giocatori è riuscito a spuntarla contro due formazioni costruite per puntare alla promozione. Certo, in quelle occasioni la fortuna ha baciato la Spal, ma la determinazione con la quale ha difeso la rete del vantaggio contro le squadre di Pecchia e Inzaghi è il giusto premio per un gruppo che invece in casa fatica a sbloccarsi.

A Cagliari il coefficiente di difficoltà è analogo a quello delle trasferte precedenti, quindi ci si augura che anche stavolta DDR abbia in serbo la ricetta vincente. Alla fine del mercato di riparazione mancano una manciata di giorni, ma in Sardegna il tecnico non schiererà alcun nuovo acquisto.

Anche perché per il momento è arrivato soltanto Fetfatzidis, che almeno inizialmente si accomoderà in panchina. Davanti ad Alfonso potrebbero agire Peda, Varnier e Meccariello, ma l’opzione Dalle Mura è altrettanto valida. Sulle fasce non ci sono dubbi: giocheranno Dickmann e Celia, anche perché Tripaldelli è indisponibile. In linea mediana si profila una conferma per Prati, magari nuovamente in coppia con Zanellato.

Altrimenti c’è Murgia, la settimana scorsa rimasto in panchina. In attesa dei nuovi acquisti, sulla trequarti ci sarà spazio ancora per Valzania e Maistro, a supporto del centravanti. La scelta della prima punta è destinata a restare a lungo un rebus: La Mantia è stato tolto dal mercato e si candida a tornare titolare, ma non è escluso che lo staff tecnico preferisca uno tra Moncini e Rabbi. In casa Cagliari, mister Ranieri ha riportato entusiasmo in una piazza che aveva bisogno di una scossa dopo un avvio di stagione deludente.

Nel 2023 è arrivata una bella vittoria col Como, poi un pareggio incolore col Cittadella: i rossoblù devono fare bottino pieno per accorciare la distanza che ancora c’è con le prime della classe, ma in trasferta, si è visto, la Spal sa farsi rispettare ed è pronta a stupire di nuovo. Anche a Cagliari.