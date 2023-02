Spal, a Marassi una chance per Arena

Ogni cambio di allenatore rappresenta un’opportunità per le seconde linee, o quantomeno per i giocatori che sotto la precedente gestione non sono stati utilizzati con continuità. L’esempio eclatante è quello di La Mantia, che dopo aver trascorso oltre due mesi in panchina è tornato titolare sbloccandosi dopo appena sei minuti. In realtà, non sono state così tante le modifiche apportate da mister Oddo nel giorno del suo debutto sulla panchina spallina. Ma i tifosi più attenti hanno senza dubbio notato che negli ultimi 20 minuti il tecnico pescarese ha gettato nella mischia Arena. Inserito al posto dell’infortunato Peda, che difficilmente riuscirà a recuperare per la trasferta di Marassi. Il polacco – diventato titolare inamovibile con mister De Rossi e confermato dal nuovo allenatore – ha rimediato una distorsione alla caviglia. Nulla di grave, ma è improbabile che contro il Genoa possa giocare dal primo minuto dopo una settimana di allenamenti differenziati.

Così, Oddo sta prendendo in considerazione la possibilità di concedere una chance ad Arena. L’alternativa è rappresentata da Dalle Mura, che ultimamente ha giocato molto più frequentemente ma il suo impiego significherebbe spostare Meccariello sul centro-destra.

Varnier invece dovrebbe essere confermato in posizione centrale. Ma torniamo ad Arena, sul quale il direttore tecnico Lupo aveva scommesso nel corso dell’estate strappandolo al Monopoli, dove era considerato uno degli difensori emergenti più interessanti della serie C. Mister Venturato – che giocava con la difesa a quattro – gli ha subito dato fiducia schierandolo titolare in Coppa Italia con l’Empoli e nelle prime tre gare di serie B. Peraltro con discreti risultati.

Peccato che poi il centrale barese si sia fatto male un paio di volte, e le pochissime volte che è stato richiamato in causa non abbia sfoderato prestazione esattamente indimenticabili. Anzi, sul campo del Frosinone è stato espulso e su quello del Brescia è stato sostituito alla fine del primo tempo dopo aver commesso numerose ingenuità. Da quel momento praticamente è finito nel dimenticatoio, con DDR che nelle successive 11 partite gli ha concesso appena 11 minuti più recupero nella trasferta di Reggio Calabria. Di fatto, Arena non gioca titolare da tre mesi e non resta in campo per più di un tempo dall’inizio di ottobre, quando in panchina sedeva ancora Venturato.

Nelle ultime settimane la Spal sta pagando a caro prezzo alcune leggerezze dei difensori – da quella di Dalle Mura con la complicità di Alfonso a Venezia a quella di Peda col Como –, quindi una prova convincente col Genoa potrebbe consentire ad Arena di rilanciarsi e addirittura ribaltare le gerarchie della retroguardia. A Marassi serve gente affamata, e l’ex difensore del Monopoli è a digiuno da troppo tempo.

Stefano Manfredini