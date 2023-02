"Spal, a Venezia vincere senza se e senza ma"

di Stefano Manfredini

La gara col Venezia non sarà mai come tutte le altre per Joe Tacopina, che tra il 2015 e il 2020 è stato al timone del club arancioneroverde portandolo dalla serie D alla cadetteria e gettando le basi per la successiva promozione nel massimo campionato. L’avvocato di New York poi ha deciso di cedere la carica di presidente al connazionale Duncan Niederauer, col quale non c’erano più le condizioni per proseguire l’avventura assieme. Quello del Penzo è quindi un derby a stelle e strisce, ma anche e soprattutto uno scontro diretto che la Spal non può permettersi di perdere. Anzi, ai microfoni di Itasportpress.it il presidente Tacopina alza l’asticella chiedendo espressamente alla squadra di De Rossi di fare bottino pieno: "Al Penzo bisogna solo vincere, senza se e senza ma: due fisso insomma, perché dobbiamo risalire in classifica". L’esperienza in laguna è stata talmente importante e soddisfacente che Joe ha deciso di portare con sé diversi compagni di viaggio di quell’avventura. A Ferrara infatti è arrivata Veronica Bon (direttore marketing e comunicazione), Fabio Lupo (direttore dell’area tecnica), Armando Ortoli (direttore sportivo) e naturalmente Dante Scibilia, tra gli artefici dell’operazione che ha portato Tacopina al vertice della società di via Copparo.

Il responsabile amministrazione finanza e controllo è veneziano doc, e chiaramente tornare nello stadio della propria città da avversario gli fa un certo effetto: "Sto vivendo una settimana quasi surreale – spiega Scibilia al Corriere del Veneto –. È la prima volta da avversario a Venezia e devo ammettere che per me è molto strana come sensazione. Sono stato al Penzo tantissime volte, ma rappresentavo il club della mia città, vedevo la mia gente: insomma, ero a casa. Adesso che le strade si sono separate, ritrovare tutto quello che ho contribuito a ricostruire sarà davvero particolare. Venezia-Spal? Di sicuro avrei preferito che questa partita si giocasse in condizioni molto diverse: siamo messi male noi e non sono messi bene neppure a Venezia. Per un pomeriggio saremo rivali e ognuno dovrà pensare a se stesso: siamo in un momento in cui vincere questa partita può significare mettere in grossa difficoltà chi sta dall’altra parte della barricata. Niederauer? Un addio inevitabile, avevamo posizioni lontanissime e del gruppo di lavoro di cui facevo parte non è rimasto praticamente più nessuno. Resto soddisfatto di quello che ho fatto a Venezia. Ho contribuito a portare una nuova proprietà, a far rinascere il club dopo la sparizione dal calcio professionistico e tuttora Niederauer sta guidando la società". Domani Tacopina non sarà al Penzo, ma c’è da scommettere che Dickmann e compagni siano consapevoli di quanto il presidente tenga a questa partita, soprattutto in questo momento con Venezia e Spal appaiate al terzultimo posto in classifica.