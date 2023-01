Spal a viso aperto, castigata da Lapadula

Se a Parma e Reggio Calabria la Spal aveva fatto bottino pieno praticamente senza tirare verso la porta avversaria, a Cagliari rimedia una sconfitta al termine di una gara giocata bene e a viso aperto, che Dickmann e compagni non avrebbero meritato di perdere. La squadra di Ranieri passa in vantaggio con Altare, i biancazzurri pareggiano con Celia su assist geniale di Prati e nella ripresa Lapadula decide l’incontro con una zampata. Mister De Rossi riporta al centro della difesa Varnier, affiancandogli Peda e Meccariello. In linea mediana vengono confermati Prati e Zanellato, mentre la grande sorpresa è sulla trequarti, dove assieme a Valzania viene lanciato Rauti. In attacco invece per la quinta gara consecutiva La Mantia non parte titolare, con DDR che rinnova la fiducia a Moncini. Il piano tattico dello staff tecnico però salta immediatamente, perché al 12’ del primo tempo Valzania è costretto a lasciare il campo per infortunio lasciando il posto a Murgia, che possiede caratteristiche diverse. E tre minuti dopo il Cagliari passa in vantaggio. La punizione battuta dalla sinistra da Kourfalidis finisce sulla testa di Altare, che sovrasta Zanellato e Varnier e batte Alfonso. La Spal non si fa schiacciare dai padroni di casa, ma fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Radunovic.

Intorno alla mezz’ora però sale improvvisamente in cattedra Prati, che in un amen serve tre assist di rara bellezza. Le prime due verticalizzazioni non vengono sfruttate a dovere da Moncini e Murgia, invece la terza imbucata premia l’inserimento di Celia, che con un bel sinistro al volo firma il suo primo gol in serie B. Nella ripresa la Spal prende in mano le redini dell’incontro, nonostante le occasioni continuino a latitare. Il Cagliari però si riaccende con un calcio d’angolo di Kourfalidis che per fortuna disegna una traiettoria che esce dal campo, perché sugli sviluppi del corner Alfonso combina un pasticcio portandosi la palla dentro la propria porta.

I rossoblù cominciano a crederci, ma ancora una volta la rete dei padroni di casa viene annullata: sul cross di Luvumbo, Alfonso è incerto in uscita e Altare lo trafigge. L’azione però è viziata da un fallo nettissimo di Lapadula che travolge Peda e Meccariello, e dopo aver rivisto le immagini al Var l’arbitro Paterna torna sui propri passi. Il gol del Cagliari è nell’aria, e arriva subito dopo con Lapadula, che con un pizzico di fortuna riesce a deviare in rete un cross di Azzi eludendo la marcatura di Varnier. La reazione della Spal è veemente, ma i tentativi di Prati, La Mantia e Meccariello (servito dal debuttante Fetfatzidis, apparso subito in palla) non vanno a buon fine e i biancazzurri – rimasti pure in inferiorità numerica per l’espulsione di Maistro per proteste – tornano a Ferrara a mani vuote ma con tanta autostima e consapevolezza nei propri mezzi.

Stefano Manfredini