Spal, agguantare il terzultimo posto all’Arena Garibaldi

di Stefano Manfredini

La retrocessione arrivata matematicamente dopo la sconfitta nel derby col Parma e la scoppiettante conferenza stampa che ha visto protagonista il presidente Tacopina hanno ridotto ai minimi termini l’interesse per l’ultima gara di campionato, che venerdì prossimo vedrà impegnata la Spal sul campo del Pisa. Vale la pena però ricordare che alcuni club – su tutti la Sampdoria – rischiano seriamente di non partecipare al prossimo torneo di serie B, quindi arrivare in terzultima posizione posizione potrebbe aprire scenari inaspettati in chiave ripescaggio. Il problema è che perdendo contro la squadra di Pecchia, i biancazzurri sono stati agganciati a quota 35 punti dal fanalino Benevento. Grazie alla migliore differenza reti negli scontri diretti, Dickmann e compagni risultano davanti ai sanniti che nell’ultimo turno faranno visita al Perugia. Il Grifo è la squadra che la Spal deve mettere nel mirino, perché la precede di appena un punto. A differenza di Spal e Benevento però la squadra di Castori può ancora salvarsi, naturalmente attraverso i playout. È difficile ma non impossibile, considerando che dovrebbe battere le Streghe e sperare in una sconfitta del Brescia sul campo del Palermo, che deve vincere per assicurarsi un posto nei playoff. La corsa al terzultimo posto quindi rimane l’unico – seppur flebile – motivo di interesse dell’ultima giornata di campionato della squadra di Oddo, che incappando in un ko all’Arena Garibaldi rischierebbe di finire nel peggiore dei modi. Con un umiliante ultimo posto, come accaduto nella stagione 2019-20 in serie A. Le premesse non sono certo delle migliori, considerando che il Pisa è animato da mille motivazioni (un solo punto lo separa dalla zona playoff), che il morale del gruppo è sotto i tacchi e le defezioni saranno molto numerose.

Difficile il recupero di Alfonso, che sabato scorso si è fermato improvvisamente nel corso del riscaldamento. Si profila quindi la seconda gara di fila da titolare per Pomini, a meno che l’allenatore non decida di concedere una chance a Brazao. In difesa vanno verificate le condizioni di Tripaldelli, rimasto ai box in occasione del match col Parma. Teoricamente potrebbe toccare a Dickmann, Varnier, Meccariello e Celia (o Dalle Mura), ma non è escluso che possano essere gettati nella mischia Peda e Arena. I problemi principali per lo staff tecnico sono a centrocampo, orfano dell’Azzurrino Prati (già volato in Argentina con la Nazionale italiana under 20 in vista del Mondiale di categoria) e di Contiliano che a quanto pare verrà dirottato nella selezione Primavera che sabato disputerà i playoff contro l’Ascoli. Lo stesso discorso vale per Parravicini e Puletto, quindi considerando che il recupero di Nainggolan appare improbabile i giocatori teoricamente disponibili rimangono Tunjov, Zanellato e Maistro.

Un punto interrogativo riguarda Murgia, non convocato in quanto acciaccato nell’ultima partita. Per non parlare di Zuculini, che nel corso di questa stagione ha collezionato complessivamente quattro presenze per un totale di 30 minuti. Sul fronte offensivo ci sono più soluzioni, anche se è difficile pensare ad una maglia da titolare per La Mantia, ormai ai margini della squadra. Più probabile che Oddo getti nella mischia Rauti e Rabbi, oppure Moncini che nonostante tutto è il miglior realizzatore della Spal con otto reti. E poi ci sono Fetfatzidis e Rossi, quest’ultimo elogiato apertamente da Tacopina subito dopo la partita col Parma. Sarà l’ultima gara di serie B, ma Dickmann e compagni hanno il dovere di onorarla. Con l’obiettivo di raggiungere un terzultimo posto che potrebbe addirittura riaprire le porte della cadetteria.