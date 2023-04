Spal, al ’Braglia’ passa il treno salvezza

di Stefano Manfredini

Il Modena per i playoff, la Spal per la salvezza. Al Braglia va in scena un derby vero, tra due squadre che hanno una gran voglia di superarsi per regalare una soddisfazione alle proprie tifoserie e soprattutto conquistare punti per i rispettivi obiettivi. A inizio stagione era legittimo pensare che a una manciata di giornate dalla fine del campionato i biancazzurri si sarebbero ritrovati davanti ai Canarini, invece la matricola di Tesser sta disputando un torneo al di sopra delle aspettative. Al contrario di Dickmann e compagni, che non possono permettersi di fare calcoli andando a caccia di punti contro ogni avversario. Nonostante tutto, la Spal è reduce da tre risultati utili di fila. Non le sono serviti per uscire dalla zona retrocessione, ma questi cinque punti l’hanno rimessa in carreggiata quando in molti la davano già per morta. In condizioni normali un pareggio a Modena sarebbe da considerarsi positivo, e forse lo sarebbe anche oggi. Questo però obbligherebbe la squadra di Oddo a superare il Perugia nel prossimo turno. Chiaramente molto dipende anche dai risultati delle dirette concorrenti, a partire dallo scontro diretto in programma oggi al Curi tra il Grifo e il Cosenza. Ma la Spal ha il dovere di pensare esclusivamente a se stessa, impostando questa corsa a tappe di cinque giornate senza badare a quello che accade sugli altri campi. La strada dei biancazzurri è quella tracciata il giorno di Pasquetta a Benevento, quindi con Nainggolan alle spalle di due punte. Con ogni probabilità nuovamente La Mantia e Moncini, una coppia che continua a destare qualche perplessità ma alla quale il tecnico non è disposto a rinunciare. Sull’altro fronte, mister Tesser sogna di concedere il bis dopo il colpaccio sferrato al Mazza nel derby di andata. La difesa dei Canarini si sta rivelando il principale punto di forza di una squadra che sulla carta non è così tanto superiore alla Spal. Sul fronte offensivo, attenzione alla qualità dei trequartisti Tremolada e Falcinelli, quest’ultimo a segno a Ferrara lo scorso dicembre. Al centro dell’attacco invece dovrebbe esserci Diaw, che al Mazza fu espulso nel primo tempo. Motivazioni a mille da ambo le parti, ma quelle della Spal dovranno prevalere. Il Modena può contare sul fattore campo, però Dickmann e compagni avranno 1.340 tifosi biancazzurri nel settore ospiti pronti trascinarli.