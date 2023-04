Spal, al Mazza si gioca la gara della vita

di Stefano Manfredini

Non occorre essere grandi esperti di calcio per capire quanto sia importante la partita col Perugia. Basta guardare il calendario – che nelle ultime giornate metterà di fronte alla Spal tre squadre in piena lotta per i playoff – e soprattutto la classifica. Nonostante quattro risultati utili di fila, i biancazzurri occupano la penultima posizione che significa retrocessione diretta in serie C. Ma un successo contro il Grifo cambierebbe radicalmente gli scenari di Dickmann e compagni, al punto tale da riaprire addirittura il discorso della salvezza diretta. Una vittoria consentirebbe infatti alla squadra di Oddo di superare quella di Castori e momentaneamente il Brescia, agganciando il Cittadella in zona playout in attesa delle gare di domani. Ma tutto è chiaramente legato a doppio filo alla conquista dei tre punti contro il Perugia, che a sua volta al Mazza si gioca tantissimo.

Definirlo scontro diretto è riduttivo, perché quello in programma oggi alle 16,15 nello stadio di corso Piave è uno spareggio, da affrontare come se fosse la gara della vita. E in un certo senso lo è, perché è in gioco la sopravvivenza della Spal nel calcio che conta. I biancazzurri arrivano al match in condizioni psico-fisiche migliori rispetto agli avversari, nonostante l’assenza pesante dello squalificato Meccariello e un paio di atleti acciaccati. Rispetto alle ultime settimane, mister Oddo potrebbe cambiare qualcosina. È in discussione il tandem La Mantia-Moncini, che potrebbe essere sostituito da un assetto ad ‘albero di Natale’ con Fetfatzidis e Nainggolan alle spalle di una sola punta. Ma sembra più probabile la conferma del 4-3-1-2, col Ninja dietro ai due attaccanti. Nessun problema per Maistro in linea mediana, mentre ci sono un paio di ballottaggi in difesa: Arena-Varnier al centro e Tripaldelli-Celia sulla fascia sinistra. Serviranno attenzione e determinazione, pazienza e coraggio, con la consapevolezza che sugli spalti la Spal potrà contare sul supporto incondizionato della propria gente.

Sull’altro fronte, il Perugia è una delle squadre più in difficoltà del campionato. Con una sola vittoria nelle ultime nove giornate e nessuna rete realizzata negli ultimi tre turni, il Grifo è sull’orlo del baratro ma conserva comunque un punto di vantaggio sui biancazzurri. E con un calendario non impossibile all’orizzonte (negli ultimi due turni affronterà Venezia e Benevento), il pareggio farebbe sicuramente più comodo alla squadra di Castori che a quella di Oddo. La Spal invece non può permettersi di fare calcoli: la corsa salvezza richiede una vittoria, tutto il resto sarebbe un passo verso gli inferi della serie C.