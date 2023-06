Spal, Alfonso e Meccariello nel futuro in C?

di Stefano Manfredini

È opinione comune che il campionato di serie C non si vinca con le ‘figurine’, cioè riempiendo la rosa di giocatori provenienti dalle categorie superiori con la presunzione che basti schierare chi ha calcato i campi di A e B per sbaragliare la concorrenza e tornare subito in cadetteria. Del resto, la Spal che nella stagione 2015-16 conquistò il campionato di Lega Pro cominciando la propria cavalcata era composta essenzialmente da buoni atleti di serie C che ancora non avevano espresso il massimo del loro potenziale, e che successivamente sono riusciti ad affermarsi nelle categorie superiori. Una squadra con gente affamata e di personalità, un gruppo di uomini veri che mister Semplici era riuscito a plasmare nel miglior modo possibile. Certo, poi sono serviti anche i calciatori di esperienza, da Cottafava in difesa a Cellini in attacco, per non parlare dell’innesto di Schiavon a centrocampo nel corso della stagione. Praticamente tutto quello che è mancato nell’ultimo disgraziato campionato concluso con la retrocessione. La tentazione di fare piazza pulita è forte, ma va ricordato che i giocatori sotto contratto almeno per un’altra stagione sono una ventina ed è altamente improbabile che la società biancazzurra riesca – o decida – a liberarsene totalmente. Un discorso a parte va fatto per Contiliano e Prati: il primo si spera possa restare per diventare il simbolo della ripartenza, il secondo invece sembra destinato ad andarsene al miglior offerente, soprattutto dopo il Mondiale under 20 che sta disputando da protagonista. Ma chi avrebbe le carte in regola per restare in serie C tra i giocatori sotto contratto? Tra i giocatori più esperti, pur commettendo diversi errori Alfonso e Meccariello sono tra i pochi ad aver salvato la faccia in una stagione disastrosa, e un pensierino sulla loro conferma andrà fatto. Tra i terzini, Dickmann (reduce da una stagione deludente) e Celia hanno già centrato una promozione in B con le maglie di Novara e Alessandria e potrebbero riprovarci con la Spal. Per entrambi però potrebbero arrivare richiesta dalla cadetteria, che la società valuterà. Nell’ipotetica rosa della serie C potrebbero restare pure i difensori Arena e Peda, e la punta Rabbi. I vari Fiordaliso, Tripaldelli e Tunjov non hanno mai scaldato il cuore dei tifosi, per non parlare di Zanellato, Murgia, Fetfatzidis e La Mantia che salvo clamorosi colpi di scena non rivedremo più.