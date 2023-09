Spal all’assalto della Lucchese. Bertini verso l’esordio da titolare

Sono sei i giocatori che mister Di Carlo ha schierato titolari tre volte su tre. Si tratta del portiere Del Favero, il difensore centrale Arena, il terzino sinistro Tripaldelli, il regista Carraro, la mezz’ala sinistra Maistro e l’ala destra Siligardi. Stiamo naturalmente parlando di titolarissimi, ma ad almeno un paio di loro domani contro la Lucchese potrebbe toccare il primo turno di riposo. Magari anche ragionando in funzione del successivo impegno, in programma mercoledì prossimo al Manuzzi contro il Cesena. Ma se conosciamo bene il tecnico ciociaro, siamo sicuri che almeno fino a domani sera nella sua mente ci sia soltanto la Lucchese, con l’obiettivo di vincere per compiere un ulteriore balzo in classifica. Ma torniamo alle scelte che Di Carlo potrebbe effettuare in vista del match coi rossoneri. La difesa è destinata a cambiare nuovamente, perché davanti a Del Favero sulla destra è probabile il forfait di Bruscagin che nel corso della partita contro la Juventus Next Gen ha riportato una piccola frattura alle ossa nasali che non richiede un intervento chirurgico per la ricomposizione. Per fortuna nulla di grave, ma considerando che due giocatori in organico possono agire in quella posizione (Fiordaliso e Iglio) è prevedibile che l’allenatore opti per un avvicendamento.

Al centro dovrebbe rientrare Valentini, magari in coppia con Arena come accaduto contro il Perugia. In questo caso il sacrificato sarebbe Peda. Sulla sinistra invece se Tripaldelli non accuserà la stanchezza potrebbe toccare ancora lui. A centrocampo un cambio ci sarà di sicuro: il match winner di Alessandria Bertini prenderà il posto dell’infortunato Carraro, uscito malconcio contro i bianconeri. Assieme a lui, in linea mediana difficilmente lo staff tecnico lascerà in panchina Maistro, mentre sul centro-destra Collodel potrebbe essere confermato (le alternative sono il baby Parravicini e Contiliano che dovrebbe rientrare dopo aver smaltito la febbre). In attacco è certo il rientro di Antenucci nel ruolo di centravanti, magari con Dalmonte sulla sinistra. Per l’ex esterno offensivo del Vicenza sarebbe il debutto da titolare. Sulla destra invece Di Carlo deve decidere cosa fare con Siligardi, che è un punto fermo del suo scacchiere ma non può certo giocare dal primo minuto tutte le gare di campionato. In caso di turno di riposo (sarebbe la prima panchina per l’ex ala della Feralpi Salò), si va verso l’esordio da titolare in biancazzurro per Rosafio, che finora è entrato nel corso della ripresa contro Perugia e Juventus Next Gen.