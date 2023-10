Spal all’assalto di Arezzo. Vittoria che manca da 22 anni

FERRARA

Arezzo e Spal non si affrontano da sette anni e mezzo, ma sarebbe meglio dire dal 23 aprile 2016. Non è infatti una data come le altre per i tifosi biancazzurri, che nel giorno di San Giorgio del 2016 hanno festeggiato il ritorno in serie B dopo 23 anni di attesa. Dalla stagione successiva a oggi le due squadre non si sono più affrontate, del resto gli amaranto hanno continuato a galleggiare tra serie C e D, tornando tra i professionisti proprio qualche mese fa. La Spal invece ha disputato tre campionati di serie A e quattro di cadetteria, per poi ripiombare in Lega Pro. All’Arezzo è quindi legato il ricordo dolcissimo di quella giornata che sanciva il ritorno dei biancazzurri nel calcio che conta dopo tanti anni di delusioni. Peraltro, nel corso di quel campionato trionfale la squadra di Semplici non è riuscita a battere gli amaranto nemmeno una volta, pareggiando sia all’andata che al ritorno. La gara disputata in Toscana nel dicembre 2015 a metà del girone di andata è stata una delle più combattute e appassionanti dell’intero campionato di Giani e compagni. Una partita a dir poco rocambolesca, con sorpassi e contro-sorpassi fino al definitivo 3-3 firmato da Cellini al 96’! Tra le fila degli amaranto il grande protagonista è stato Tremolada, autore di una doppietta e un assist, ma la Spal – in precedenza due volte in vantaggio con Zigoni e Castagnetti – non si è arresa all’idea di tornare a Ferrara a mani vuote centrando un pareggio che valeva una vittoria.

Molto meno bella la partita-promozione disputata al Mazza (davanti a 9mila spettatori) nel ritorno sotto il diluvio: rete immediata di Zigoni e pareggio dell’Arezzo con Defendi nella ripresa, prima della festa indimenticabile allo stadio e nelle vie della città. Di fatto negli ultimi 20 anni Arezzo e Spal si sono incrociate soltanto in quella stagione, ma si tratta di una sfida che si è disputata tante volte negli anni Settanta e tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila. Complessivamente sono 25 i precedenti tra Arezzo e Spal, con un bilancio favorevole ai biancazzurri che l’hanno spuntata nove volte. Sono sei i successi dei toscani, mentre in 10 circostanze la gara si è conclusa in parità. I precedenti sorridono alla Spal, che però non batte l’Arezzo addirittura da 22 anni! Era il 23 dicembre 2001, quando i biancazzurri di mister Perinelli hanno confezionato un bellissimo regalo di Natale ai propri tifosi sbancando Arezzo (1-2) con reti di Pellissier e Botteghi. Da quel momento le due squadre si sono affrontate sette volte, con una vittoria dell’Arezzo (a Ferrara nell’ottobre 2003) e ben sei pareggi. Stavolta come finirà?

Stefano Manfredini