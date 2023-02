Spal, Massimo Oddo nuovo allenatore, Tacopina: “Ora guardiamo avanti”

Spal, la presentazione del nuovo allenatore Massimo Oddo (destra) con Joe Tacopina (sinistra)

Ferrara, 16 febbraio 2023 – Ammette le proprie responsabilità ma guarda avanti Joe Tacopina, il presidente della Spal che oggi è arrivato a Farrara per partecipare alla presentazione ufficiale del nuovo allenatore biancazzurro, Massimo Oddo. “Mister De Rossi è stata una mia scelta e me ne assumo tutte le responsabilità – ha detto Tacopina – . Oggi si volta pagina e siamo qui per presentare il nuovo mister Massimo Oddo che ho conosciuto nella mia prima esperienza a Bologna”.

Se n’è andato un campione del mondo del 2006, Daniele De Rossi e ne entra un altro, Massimo Oddo. "La responsabilità di questa situazione è di tutti. Ora dobbiamo supportare tutti quanti mister Oddo”, sono state invece le parole del direttore generale Fabio Lupo, pescarese come l’allenatore. Mentre il nuovo tecnico della Spal ha dichiarato:

"La promessa che posso fare è quella di mettere il massimo impegno. Ci credo. Sono pronto a tuffarmi in questa nuova avventura”. Oddo ha avuto un pensiero anche per chi l’ha preceduto, De Rossi appunto, considerando anche che sono stati campioni del mondo insieme nella Nazionale allenata da Marcello Lippi. “Prima di me c'era un amico che ho sempre stimato – ha sottolineato Oddo – Ci siamo anche sentiti. Non commento le scelte che ha fatto De Rossi. Ognuno fa le scelte che ritiene più opportune. Questa squadra può fare tanti moduli. Il gruppo sta bene, è in salute. E' un gruppo composto da bravi ragazzi come mi ha confermato lo stesso De Rossi”.