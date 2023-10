Spal, Arezzo per ripartire . Serve la vittoria dopo un mese

Dopo due pareggi e tre sconfitte che hanno compromesso l’obiettivo promozione a metà del girone di andata, la Spal deve trovare la forza di ripartire. Conquistando sul campo dell’Arezzo una vittoria che manca da oltre un mese, per la precisione dal 19 settembre ad Alessandria contro la Juventus Next Gen. Purtroppo però non sono solo i risultati a preoccupare, perché in seguito agli infortuni rimediati contro la Fermana mister Colucci ha perso – prevedibilmente fino al giro di boa – due pedine fondamentali come Siligardi e Dalmonte. Senza gli esterni titolari del tridente, è inevitabile pensare ad un cambio di modulo. L’allenatore pugliese sta valutando questa possibilità, ma non è nemmeno escluso che si prosegua col 4-3-3. In questo caso toccherebbe a Rosafio e Rao agire assieme ad Antenucci (o Rabbi) sul fronte offensivo, anche perché l’unica altra ala in organico (Orfei) è ancora indisponibile. Le alternative tattiche non mancano, dal 4-3-1-2 con Maistro alle spalle di Antenucci e Rabbi passando per un 4-4-2 che preveda l’utilizzo di almeno un esterno offensivo. Vedremo quale opzione sceglierà Colucci, che in difesa deve pure rinunciare allo squalificato Bruscagin, al posto del quale la candidatura di Fiordaliso sembra più forte di quella di Iglio. Sull’altra fascia invece Celia è favorito su Tripaldelli, mentre al centro Valentini, Peda e Arena si contendono due maglie davanti all’ormai inamovibile Alfonso. In linea mediana spazio ancora a Contiliano, Carraro e Maistro, con la speranza che l’ex regista del Crotone e la mezz’ala di Porto Tolle forniscano finalmente un contributo all’altezza delle aspettative. Anche in casa Arezzo l’infermeria è piena, con mister Indiani che si presenta al match con la Spal con tanti dubbi destinati ad essere sciolti soltanto in extremis. La situazione degli amaranto è simile a quella di Antenucci e compagni anche in termini di punti, considerando che Arezzo e Spal sono appaiate a quota 8 nella parte destra della classifica. La panchina di Indiani finora non è stata in discussione, ma con un punto nelle ultime tre giornate è chiaro che il club si aspetti un’inversione di tendenza. Inutile dire quindi che Arezzo e Spal non possono permettersi di perdere, con lo spettacolo che rischia di risentirne. Non va dimenticato che è la prima di tre gare nel giro di una settimana: ma oggi conta solo l’Arezzo.