Spal, attenta ai precedenti Deve agganciare i playout

di Stefano Manfredini

L’ultima retrocessione della Spal – quella in serie B nella stagione 2019-20 – si consumò al termine di un percorso simile a una lunga agonia e con una classifica che somiglia terribilmente a quella di oggi, coi biancazzurri fanalino di coda e il Brescia subito sopra in penultima posizione. Per fortuna ci sono ancora undici giornate per scrivere un finale diverso, e anche se il trend di Dickmann e compagni induce al pessimismo cosmico bisogna sforzarsi di pensare positivo. Non c’è altra strada che quella della speranza e della caparbietà di voler rimanere in B.

Purtroppo la graduatoria è impietosa, con la squadra di Oddo che ha toccato il fondo superata pure dal Cosenza. Guardando il bicchiere mezzo pieno però si può constatare che la zona playout – obiettivo minimo della Spal – resta distante appena due lunghezze, e che vincendo i prossimi scontri diretti con Cittadella e Cosenza si potrebbe pure tornare in corsa per la salvezza diretta.

Si può facilmente obiettare che due successi di fila i biancazzurri non li ottengono da una vita, e che una squadra che ha fatto bottino pieno appena cinque volte in 27 giornate non ha alcuna chance di conservare la categoria. Il problema è proprio che la Spal non vince mai, e fa davvero troppo poco per farlo. Se col Genoa non ha mai tirato in porta, col Frosinone i biancazzurri ci hanno provato con un po’ di convinzione in più, ma per una questione di centimetri la rete del pareggio di Prati è stata annullata e La Mantia ha dimostrato di essere ancora lontano parente del bomber di inizio stagione. Oddo ha provato a mischiare le carte, cambiando assetto e interpreti. La storia del match coi ciociari però non gli ha dato ragione, con la difesa spallina troppo fragile per reggere una difesa a quattro, una linea mediana che ha nel baby Prati l’unico giocatore in grado di rendere con una certa continuità e un attacco più sterile che mai.

Il tecnico ha provato a proporre la soluzione tanto cara al suo predecessore De Rossi, con due trequartisti alle spalle di un terminale offensivo. Ma col Ninja in serata no (poi si è pure infortunato) e Fetfatzidis che ancora fatica ad lasciare il segno, La Mantia così si ritrova troppo solo a fare la guerra coi difensori avversari. E se quando gli capita l’occasione la fallisce, allora per la Spal è notte fonda. Senza Radja, nelle prossime settimane Oddo dovrà necessariamente puntare sul greco, magari schierandolo dietro a due punte. Le prossime due gare però saranno inevitabilmente decisive per il futuro di Dickmann e compagni: solo con due risultati positivi – chiaramente conquistando almeno una vittoria – i biancazzurri potranno continuare a lottare per restare in serie B. In caso contrario, sarà meglio prepararsi al peggio.

Ma non adesso, non ancora: ora bisogna soltanto stare vicini alla squadra e continuare a crederci.