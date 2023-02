Spal Bari 3-4, Nainggolan non basta a De Rossi: gli ex puniscono i biancazzurri

Spal-Bari

Ferrara, 4 febbraio 2023 - Nella sagra del gol e degli errori, il Bari espugna il Mazza calando il poker con reti degli ex di turno Esposito e Antenucci.

Prestazione generosa ma insufficiente per la Spal, alla quale non basta un ottimo Nainggolan (autore di una rete e di un assist in meno di un tempo). E ora i biancazzurri si ritrovano in terzultima posizione a braccetto col Venezia, prossimo avversario di Dickmann e compagni.

A Ferrara finisce 3-4, con la Spal che in casa non riesce proprio a sbloccarsi inanellando la settima partita di fila senza vittorie (tre pareggi e quattro sconfitte).

Mister De Rossi lascia inizialmente in panchina Nainggolan, lanciando dal primo minuto Fetfatzidis e Rabbi alle spalle di Moncini. Negli altri reparti il tecnico non riserva sorprese, se non nella composizione della difesa a tre con Meccariello sulla destra e Peda perno centrale.

A spezzare l'equilibrio è una conclusione dalla distanza di Folorunsho che beffa Alfonso con una deviazione. Il raddoppio dei biancorossi porta la firma di Esposito, che infila il portiere spallino sotto le gambe. Nella ripresa Cheddira va a segno in contropiede, ma la gara non è finita.

Nainggolan entra in partita e serve a Moncini un assist al bacio, però il Bari ristabilisce le distanze con un colpo di testa di Antenucci. Il Ninja entra nel tabellino dei marcatori con una bomba che non lascia scampo a Caprile, poi Celia fa 3-4 con un tiro-cross. La Spal ci crede, ma il risultato non cambia più.

Il tabellino

Spal (3-4-2-1): Alfonso; Meccariello, Peda, Dalle Mura; Dickmann (26' st Murgia), Prati (26' st La Mantia), Zanellato (18' st Tunjov), Celia; Fetfatzidis (18' st Valzania), Rabbi (6' st Nainggolan); Moncini. All. De Rossi

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Mallamo (33' st Bellomo), Maiello, Benedetti (41' st Zuzek); Folorunsho (1' st Molina); Esposito (13' st Antenucci), Cheddira. All. Mignani.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Marcatori: 21' pt Folorunsho, 26' pt Esposito, 11' st Cheddira, 17' st Moncini, 22' st Antenucci, 36' st Nainggolan, 38' st Celia Note: spettatori 8.773. Ammoniti Folorunsho, Bellomo, Mazzotta