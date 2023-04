Spal, battere il Grifo dopo sei anni di digiuno

di Stefano Manfredini

Sono molteplici gli intrecci tra Spal e Perugia, che coinvolgono le due società e i rispettivi allenatori. Il Grifo a Ferrara ha vinto una sola volta nella propria storia, ma è accaduto piuttosto recentemente. Per la precisione l’1 novembre 2021, nel girone di andata della scorsa stagione, quando la squadra di Clotet si arrese a quella di Alvini fallendo un calcio di rigore con Mancosu – che in precedenza aveva pareggiato i conti – e capitolando dal dischetto ad una manciata di minuti dal termine per il definitivo 1-2. Nella gara di ritorno poi i biancazzurri si sono presi una parziale rivincita, acciuffando il pareggio all’ultimo respiro con Latte Lath (1-1) con la Spal in inferiorità numerica dalla fine del primo tempo a causa dell’ingenua doppia ammonizione di Colombo.

L’ultimo incrocio tra Perugia e Spal invece è avvenuto lo scorso 8 dicembre al Curi, dove le squadre di Castori e De Rossi si sono annullate al termine di una gara decisamente brutta. Il Grifo in realtà ha avuto a disposizione una grande occasione per fare bottino pieno, ma l’ex di turno Melchiorri ha graziato i biancazzurri calciando sulla traversa il calcio di rigore concesso per fallo di Alfonso su Santoro. Più in generale, le due squadre si sono affrontate 18 volte, con un bilancio di otto vittorie della Spal, cinque pareggi e cinque successi del Perugia.

L’ultima vittoria dei biancazzurri contro il Grifo è datata 25 febbraio 2017, quando la squadra di Semplici – sempre più lanciata verso la zona promozione del campionato di serie B – superò quella di Bucchi con un secco 2-0 grazie ad un siluro di Floccari nel primo tempo e alla rete a tempo scaduto di Schiattarella. Dando un’occhiata ai precedenti degli allenatori, Oddo – che peraltro in passato ha guidato il Grifo – ha battuto il Perugia quattro volte su cinque nella propria carriera (tre delle quali quando era al timone del Pescara). L’unico ko l’ha rimediato nella stagione 2018-19 quando allenava il Crotone. Oddo però non ha mai battuto Castori (due pareggi e una sconfitta), che ha sua volta con la Spal ha un bilancio molto negativo.

Il tecnico di San Severino Marche ha affrontato i biancazzurri ben nove volte dalla stagione 1997-98 (quando guidava il Tolentino in Lega Pro Seconda Divisione) a quella in corso, strappando quattro pareggi e rimediando cinque sconfitte. Memorabile fu la doppia vittoria della squadra di Semplici contro il Carpi di Castori nella stagione 2016-17: 3-1 al Mazza e 1-4 al Cabassi. Ma l’allenatore marchigiano raccolse le briciole pure in un campionato per lui straordinario, concluso con la promozione della Salernitana in serie A. Nella stagione 2020-21 infatti la Spal vinse 2-0 in casa e pareggiò 0-0 all’Arechi. Stavolta per Oddo e Castori in gioco c’è la salvezza, e soprattutto la permanenza di Ferrara e Perugia nel calcio che conta.