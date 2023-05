Spal, Brescia a tre punti ma con gli scontri a favore L’ultimo appiglio che resta

La domenica rende alla Spal un esilissimo filo di speranza in più di non dilapidare con la retrocessione diretta in serie C il patrimonio costituito dal suo pubblico: il Brescia ha perso a Parma e la quart’ultima piazza dista 3 e non 4 lunghezze. A ben guardare si tratta però di un refolo di vento a favore minimo, quando di punti in palio ne rimangono appena 6. Il Brescia è infatti l’unica squadra (e ti pareva…) tra quelle di coda in vantaggio negli scontri diretti coi biancazzurri di Oddo: 2-0 e 2-2. Quindi il suo +3 sulla Spal è in realtà un +4, perché un eventuale arrivo alla pari premierebbe le rondinelle. La Spal in sostanza dovrebbe in due giornate scavalcare innanzitutto il Perugia e poi recuperare 4 punti o sul Brescia o sul Cosenza, che in caso di arrivo alla pari le sarebbe dietro per lo svantaggio nei confronti diretti (0-5 e 1-0).

Il Brescia ospita il Pisa e va a Palermo. Il Cosenza va ad Ascoli e riceve il Cagliari. Il Perugia attende il Venezia e all’ultima giornata ha l’enorme bonus del viaggio sul campo di un Benevento già retrocesso, mentre la Spal aspetta il Parma e chiude a Pisa. Con l’eccezione del Benevento, tutte le avversarie di ciascuna sono in piena bagarre per i playoff e possono concedere poco o niente, incluse Cagliari e Parma che ne sono già certe, ma che arrivando quarte salterebbero un turno di spareggi. Il Cittadella invece all’ultima ospita il tranquillo Como e facilmente si salverà.

Esiste dunque la possibilità di uno sprint a quota 41. Ma il vero interrogativo è come possa una Spal capace di sole 7 vittorie in stagione andare a chiudere con due successi su rivali più forti e motivate, coi ducali di Pecchia in grande spolvero e in serie felice. Oddo deve augurarsi di batterli al "Mazza" di riffa o di raffa tifando… Brescia nella speranza che una vittoria di Gastaldello sul Pisa tagli fuori i toscani dai playoff demotivandoli negli ultimi 90’ contro i suoi prodi. Uscissero quei risultati la corsa sarebbe sul Cosenza, sperando che i calabresi non vadano oltre due pareggi.

Un improbabile arrivo a tre a quota 41 condannerebbe un Cosenza sotto negli scontri diretti anche col Brescia. Come si vede, sono i calcoli della disperazione. Vanno fatti prima di ammainare bandiera bianca, non è facile crederci, ma bisogna che ci creda la Spal. Ieri il ministro Abodi ha rilasciato frasi sibilline nei confronti della penalizzatissima Reggina: "Devo tutelare non solo lei ma anche le altre 19", ha detto, lasciando chiaramente intendere che le provvidenze concesse ai club sui conti non possono diventare alibi per aggirare le regole. Con la Sampdoria quasi out per l’ingente debito non si possono escludere difficoltà estive anche per gli amaranto, e non essere nemmeno nelle condizioni di venir ripescati col terz’ultimo posto sarebbe doppiamente colpevole. O è troppo chiedere almeno quello? Intanto una tifoseria più arrabbiata che depressa già pregusta viaggetti a Pineto e Sestri Levante con la gioia che si può ben immaginare e attende da Tacopina parole chiare su un futuro subito vincente e all’insegna della stabilità e della programmazione più che dell’improvvisazione. Ma se sarà serie C la Spal sarà completamente da rifondare, e vedere rosa in questa situazione non è per niente facile. Servono un direttore sportivo competente, un tecnico che goda di fiducia totale, e fondi per l’acquisto dì giocatori tra i migliori della categoria, e sani e allenati, non reduci da mesi di riposo o da anni di infortuni. E con tre giovani costretti a giocare per intero ciascuna partita non si dovranno cedere Prati e Contiliano, probabile primo test di fatto sulle intenzioni della proprietà.

Mauro Malaguti