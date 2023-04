Spal-Brescia, scatta l’operazione sorpasso

La scorsa stagione la Spal ha conquistato due vittorie di fila una sola volta, peraltro nelle ultime due giornate di campionato. Il match decisivo per blindare la salvezza col Frosinone e quello ininfluente sul campo del Benevento, che si apprestava a partecipare ai playoff. In questa serie B i biancazzurri non ci sono ancora riusciti, quindi perché non sfatare il tabù nello scontro diretto col Brescia dopo aver sbancato il Vigorito? Il calendario offre un’occasione formidabile alla squadra di Oddo, che dopo aver toccato il fondo ed essere stata ad un passo dalla retrocessione ha la possibilità di compiere un altro passo verso i playout.

E magari addirittura la salvezza diretta. Ma è necessario pensare innanzitutto alle Rondinelle, per le quali i punti peseranno allo stesso modo. Si profila quindi un altro spareggio, tra due squadre che tre anni fa giocavano in serie A e oggi si affrontano per scongiurare una drammatica retrocessione. Anche la squadra di Gastaldello è reduce da una vittoria, arrivata dopo un’astinenza durata addirittura 17 partite. Dopo aver superato la Spal nel girone di andata infatti il Brescia non ha più fatto bottino pieno fino a lunedì scorso, quando un gol di Jallow ha piegato la Ternana rilanciando le quotazioni di una squadra che sembrava spacciata. Invece, le Rondinelle – attualmente a -1 – sognano addirittura il sorpasso sulla Spal, che quindi deve provare a vincere ma ha innanzitutto l’obbligo categorico di non perdere. Un ko infatti significherebbe vanificare il colpaccio di Benevento e ripiombare nel baratro. Ma bisogna pensare positivo, anche perché oggi pomeriggio il Mazza sarà una bolgia, pronto a trascinare Dickmann e compagni verso un successo che avrebbe un valore inestimabile. Una volta tanto, non sembrerebbero esserci molti dubbi sulla formazione dei biancazzurri. Molto probabilmente infatti Oddo confermerà in blocco i giocatori che a Pasquetta hanno espugnato il Vigorito. Quindi Alfonso tra i pali, Dickmann, Arena, Meccariello e Celia in difesa, Contiliano, Prati e Maistro in linea mediana, Nainggolan sulla trequarti, La Mantia e Moncini in attacco. L’allenatore spallino scommette nuovamente sui baby Contiliano e Prati, tra i più positivi nelle ultime uscite, e punta forte sul Ninja. Nainggolan è chiamato a diventare il leader tecnico e carismatico di una Spal che non si arrende e che getterà in campo ogni energia per battere il Brescia e salvare la categoria, magari superando già oggi un Perugia che rischia tanto a Genova. Per centrare la seconda vittoria di fila servono cuore e coraggio: il popolo biancazzurro farà il resto.

Stefano Manfredini